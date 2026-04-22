A menos de cuatro meses después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata otorgara la excarcelación en términos de libertad condicional a Juan Pablo Offidani, la Justicia dio un paso atrás. La Cámara de Apelación y Garantías revocó la resolución que permitía su salida de prisión y ordenó revisar su situación.

La decisión se tomó luego de que se hiciera lugar al recurso presentado por el fiscal Carlos Russo y la familia de la víctima, representada por el abogado Juan Pablo Gallego. Los jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco argumentaron que no se cumplían todas las condiciones necesarias para acceder a la libertad condicional.

En lugar de la excarcelación plena, la Cámara propuso un régimen alternativo de semi-libertad. Offidani deberá ser incorporado a una modalidad tratamental ambulatoria con tres salidas semanales (lunes, miércoles y viernes) de 8.30 a 16 horas, bajo la supervisión de la ONG Proyecto Vida Digna. Las salidas estarán limitadas a ocho horas diarias y sujetas a tutoría.

La Cámara consideró que, antes de cualquier transición hacia la libertad plena, es necesaria una evaluación interdisciplinaria y un abordaje terapéutico que garantice que el condenado no representa un riesgo para la sociedad.

Por qué salió en libertad condicional

Offidani fue condenado a una pena única de 15 años de prisión por ser hallado partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata.

Su defensa, a cargo de César Sivo y Romina Merino, había pedido la excarcelación en base al tiempo que lleva detenido (un total de 9 años de cárcel) y en los beneficios por estímulo educativo obtenidos dentro de la prisión.

El Tribunal de primera instancia había aceptado el pedido aunque impuso reglas estrictas. Entre las más destacadas, se observan: fijar domicilio bajo control del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir drogas o alcohol, no cometer nuevos delitos, realizar tratamiento integral contra las adicciones y no acercarse a menos de 200 metros del domicilio de los padres de Lucía.

El caso Lucía Pérez sigue abierto

La causa por el femicidio de Lucía Pérez, que conmocionó a la Argentina, sigue teniendo novedades a 10 años del crimen.

En febrero de 2025, el Tribunal de Casación Penal resolvió revisar la condena de Matías Farías, quien fue sentenciado a prisión perpetua en marzo de 2023 como autor del abuso sexual y posterior femicidio. La revisión de su pena aún está pendiente.

Entre el 29 y el 30 de abril de la semana próxima, los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi llevarán adelante el denominado "juicio de cesura", donde se producirán pruebas limitadas a la valoración de la pena y se presentarán los pedidos de las partes.

El caso Lucía Pérez se mantiene en el centro del debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y la aplicación de beneficios a condenados por delitos graves. Las resoluciones recientes confirman que el proceso continúa bajo análisis y que la reinserción de los imputados será sometida a una estricta supervisión judicial y terapéutica.