Tras un convenio marco con la UNSJ, La Rioja trabaja en la elaboración de un inventario provincial de glaciares

El gobierno de La Rioja junto a la Universidad Nacional de San Juan avanzan en un convenio para el relevamiento y monitoreo de glaciares riojanos. Autoridades se reunirán para suscribir un acta complementaria que marcará el inicio de creación de un inventario de glaciares clave para identificar, caracterizar y clasificar las geoformas presentes en la cordillera.

El relevamiento permitirá identificar la cantidad y sus características de los cuerpos glaciares presentes en la provincia para así comprender los servicios ambientales que brindan al ecosistema. La iniciativa será financiada íntegramente por el Estado riojano y se apoyará en la experiencia acumulada por la Universidad de San Juan durante más de una década en el relevamiento y monitoreo.

El plan se estructura en cinco ejes: modernización institucional, inversión y economía local, ambiente y comunidad, educación y empleo, y comunicación minera. Actualmente, La Rioja cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y 7 en exploración, vinculados principalmente a cobre, litio, grafito, polimetales, plata, zinc, molibdeno y oro, entre otros recursos estratégicos.

Convenio marco

La actividad en conjunto existe gracias a un convenio marco de colaboración con La Rioja desde la década del 1990. Fue recién en 2025 cuando las autoridades riojanas realizaron el pedido formal para llevar adelante el inventario provincial, buscando no solo adoptar el modelo sanjuanino, sino contratar directamente a sus especialistas.

El convenio con la UNSJ se enmarca en el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030, una iniciativa estratégica del Gobierno provincial orientada a fortalecer el desarrollo económico, promover inversiones y posicionar a la minería como uno de los principales motores productivos de La Rioja.

Estiman que el trabajo tenga una duración de dos años con la posibilidad de extenderse por otros dos y así clasificar las geoformas presentes en la coordillera riojana. Esta identificación y caracterización tendrá un relevamiento de exactitud que brindará información territorial en la provincia.

Una vez firmado el convenio, comenzarán las tareas el Gabinete de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático, el mismo equipo que trabaja en San Juan. Desde la academia, ya confirmaron que aportarán la capacidad de sus profesionales y su expertise técnico, mientras que el financiamiento correrá por cuenta exclusiva de la provincia.

La voz de la Universidad

"Esto es un reconocimiento al trabajo que se hizo a nivel local y proyecta a la universidad, y en particular a la facultad, en ámbitos fuera de la provincia, consolidándola como un referente regional en este tipo de trabajos", expresó a medios locales el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, José Castro en la que destacó la relevancia institucional del acuerdo.

El decano fue preciso sobre el inicio del convenio pero que se oficializó aproximadamente tres meses. "Se empezó a hablar antes de que se tratara la ley de Glaciares en el Congreso, probablemente por el impulso que tuvo la minería en San Juan y cómo crecieron las expectativas de inversiones con el RIGI", detalló Castro.

Procedimiento

El inventario se desarrollará en dos fases: la primera, consiste en contabilizar las geoformas e identificar su ubicación geográfica. La segunda, demanda mayor trabajo de campo e implica una clasificación detallada, con visitas a los sitios relevados. Una tercera fase, que determinaría de forma cuantitativa el aporte hídrico de cada geoforma a la cuenca, no está contemplada en el acuerdo actual, aunque podría incorporarse en el futuro.

Así el estudio glaciológico apunta a garantizar el cuidado ambiental de los recursos hídricos de la provincia, condición necesaria para un desarrollo minero sostenible y transparente.