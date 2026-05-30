Un hallazgo científico en La Rioja podría impulsar el desarrollo de energía geotérmica en Argentina: de qué se trata

Un reciente estudio del CONICET identificó evidencias de un sistema hidrotermal activo bajo el complejo volcánico Incapillo, en La Rioja, lo que abre nuevas perspectivas para el desarrollo de energía geotérmica en Argentina. La investigación, publicada en una revista científica internacional, fue impulsada por Parque Arauco como parte de su estrategia de diversificación energética y expansión de fuentes renovables en la región.

El hallazgo se centra en el complejo volcánico Incapillo, donde los investigadores detectaron señales térmicas de origen magmático en profundidad, a pesar de la ausencia de manifestaciones visibles en superficie. Según el estudio, los análisis geoquímicos confirmaron la presencia de fluidos compatibles con sistemas hidrotermales activos.

Estos resultados, desarrollados por equipos del CONICET junto a especialistas internacionales, fueron publicados en el Journal of Volcanology and Geothermal Research, una de las revistas más relevantes en geociencias. El trabajo estuvo liderado por el geólogo Pablo Alasino, quien destacó que el sistema identificado representa una fuente potencial de energía geotérmica de gran interés para la región andina.

Un impulso clave para la energía geotérmica en Argentina

El descubrimiento refuerza el potencial de la energía geotérmica como alternativa estratégica dentro de la matriz energética argentina. En este contexto, Parque Arauco impulsó la investigación como parte de su plan de diversificación energética, que incluye además proyectos de energía eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hídricos.

La empresa busca avanzar hacia un modelo híbrido de generación renovable que permita optimizar recursos y reducir la dependencia de fuentes convencionales. El hallazgo en La Rioja se integra así a una visión de largo plazo orientada a fortalecer la transición energética.

De acuerdo con los investigadores, las siguientes etapas del proyecto deberían incluir perforaciones exploratorias, estudios geofísicos y nuevas campañas geoquímicas. Estas acciones permitirán caracterizar con mayor precisión el potencial del sistema hidrotermal.

La Rioja expande su matriz energética con Parque Arauco

La entrada en operación de Parque Arauco 1 representa un nuevo hito en el desarrollo energético de La Rioja. El proyecto sumó 64 megavatios de potencia al sistema eléctrico e impulsó el crecimiento sostenido de la matriz renovable provincial, consolidando a Parque Arauco como uno de los actores clave del sector energético en la región.

En diálogo con Radio La Torre, el presidente de la compañía, Ariel Parmigiani, señaló que la iniciativa demandó más de tres años entre planificación, financiamiento y ejecución. En ese período se instalaron cerca de 100 hectáreas de paneles solares, en una obra de gran escala que implicó una compleja coordinación logística a nivel internacional.

El Parque Solar Arauco 1 opera bajo un contrato de venta de energía a 20 años y fue financiado completamente a través de préstamos del mercado financiero. Según explicó el titular de la empresa, el esquema contempla la reinversión de los ingresos generados: una parte se destina al repago del crédito y otra ingresa directamente a las arcas provinciales.

Este modelo fortalece la participación del Estado provincial en la expansión del sistema energético, al tiempo que asegura un flujo económico sostenido asociado al desarrollo del proyecto.