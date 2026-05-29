Brasileño Fonseca elimina a Djokovic en Roland Garros y pone fin a su sueño de 25 Grand Slams

Abierto de Francia

El último intento de Novak Djokovic por conseguir su vigésimo quinto título de Grand ‌Slam, que habría ‌supuesto un récord, quedó en nada tras su derrota el viernes en tercera ronda por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 ante la joven promesa brasileña João Fonseca en el Abierto de Francia.

La derrota de Djokovic significa que la espera del serbio ​de 39 años ⁠para superar la marca de Margaret Court continuará ‌en el ocaso de su gloriosa carrera ⁠y, además, abre aún más ⁠el cuadro en París un día después de la sorprendente eliminación del número uno del mundo, Jannik ⁠Sinner.

Por su parte, Andrey Rublev se clasificó para ​octavos de final por segundo año ‌consecutivo, tras imponerse al portugués ‌Nuno Borges por 7-5, 7-6(2) y 7-6(2). El ⁠ruso, undécimo cabeza de serie, es uno de los jugadores que buscan su primer título de Grand Slam tras el gran revuelo en el ​cuadro masculino ‌tras la derrota de Sinner.

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El dos veces cuartofinalista en París, que nunca ha superado esa fase en ninguno de los cuatro Grand Slams, se topó con una dura resistencia ⁠en los dos primeros sets contra Borges. El portugués no bajó la intensidad pese a ir por detrás y forzó otro tie-break en el tercer set, mientras los aficionados de la pista Suzanne Lenglen intuían una remontada tardía.

No obstante, Rublev se hizo con el set, ‌cediendo de nuevo solo dos puntos en el tie-break para pasar de ronda y ampliar su balance de enfrentamientos directos contra Borges a 5-0. El ruso se enfrentará ahora al checo Jakub Mensik, que se impuso ‌al australiano Álex de Miñaur, cabeza de serie número 8 del torneo, por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3.

En la ‌jornada también siguieron ⁠adelante dos españoles: Pablo Carreño Busta, que ganó al argentino Thiago Agustin Tirante por ​7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4, y Rafael Jódar, que derrotó al estadounidense Alex Michelsen por 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3.

(Editado en español por Carlos Serrano)