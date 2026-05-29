Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 30 y domingo 31 de mayo 2026

Mirtha Legrand recibirá este sábado a actores, conductores y músicos en una nueva edición de su histórica “mesaza” por El Trece.

Las tradicionales mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a reunir este fin de semana a reconocidas figuras del espectáculo, la música y el periodismo. Con propuestas renovadas y entrevistas que suelen dejar momentos destacados, ambos programas de El Trece ya confirmaron a los invitados para las emisiones del sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026.

Los invitados de Mirtha Legrand este sábado 30 de mayo

La noche del sábado tendrá una nueva edición de “La Noche de Mirtha”, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand, que se emitirá desde las 21:30 por El Trece. La conductora encabezará una mesa integrada por artistas y figuras de la televisión que atraviesan distintos proyectos teatrales y televisivos.

Los invitados confirmados para "Almorzando con Mirtha" son:

Osvaldo Laport

Andrea Politti

Ricky Maravilla

Denise Dumas

Uno de los nombres más esperados será el de Osvaldo Laport, quien actualmente forma parte del musical “Billy Elliot”, una de las producciones teatrales más comentadas de la temporada. El actor suele ser protagonista de charlas vinculadas a su extensa trayectoria artística y a sus nuevos desafíos sobre el escenario.

También estará presente Andrea Politti, que protagoniza la obra “HDP - Hijos de Primera”. La actriz y conductora atraviesa un intenso presente laboral ligado al teatro y compartirá detalles sobre este nuevo proyecto.

La música tendrá representación con Ricky Maravilla, referente histórico de la música tropical argentina. El cantante repasará su actualidad artística y seguramente aportará momentos distendidos durante la cena.

Por otra parte, Denise Dumas completará la mesa en medio de su participación televisiva como reemplazo de Ángel de Brito en “LAM”, uno de los programas de espectáculos más vistos de la televisión argentina.

Juana Viale recibe a actores y periodistas este domingo

Juana Viale apostará el domingo a una mesa vinculada al teatro, el cine y el periodismo deportivo con reconocidos invitados.

El domingo 31 de mayo será el turno de Juana Viale, que desde las 13:45 conducirá una nueva edición de “Almorzando con Juana”, también por la pantalla de El Trece. El programa tendrá una mesa vinculada al mundo del teatro, el cine y el periodismo deportivo.

Entre los invitados confirmados aparecerán figuras con fuerte presencia en la actualidad cultural y televisiva.

Los invitados de “Almorzando con Juana” serán:

Andrea Pietra

Peto Menahem

Mery del Cerro

Alina Moine

Diego Castro

Andrea Pietra llegará al programa mientras protagoniza junto a Ricardo Darín la obra “Escenas de la Vida Conyugal”, uno de los espectáculos teatrales más destacados del momento. La actriz suele ser una de las invitadas más buscadas por su perfil reservado y su extensa carrera.

Otro de los presentes será Peto Menahem, quien se prepara para el estreno de la película “Nada entre los dos”. El actor y humorista hablará sobre este nuevo desafío cinematográfico y su recorrido en distintos formatos audiovisuales.

En tanto, Mery del Cerro participará del almuerzo antes de debutar como la Señora Bucket en el musical “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, una de las apuestas teatrales más importantes de la temporada infantil y familiar.

El Trece apuesta a sus clásicos de los fines de semana

Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale continúan siendo dos de las propuestas más fuertes de los fines de semana en la televisión abierta argentina. Tanto “La Noche de Mirtha” como “Almorzando con Juana” mantienen el formato clásico de entrevistas y debates, combinando actualidad, entretenimiento y espectáculos.

Además de las figuras invitadas, ambos ciclos suelen generar repercusión en redes sociales por las declaraciones de sus participantes y los cruces que se producen durante las comidas. Con invitados ligados al teatro, la televisión y la música, El Trece buscará nuevamente captar la atención del público durante el último fin de semana de mayo.