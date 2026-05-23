Así es la casa campestre de Juana Viale con huerta orgánica y mucha luz

La propiedad de Juana Viale apuesta por una decoración minimalista con tonos neutros, madera y detalles artesanales.

La estética natural y relajada de Juana Viale también se refleja en cada rincón de su hogar. La conductora mostró parte de su intimidad a través de las redes sociales y despertó interés por el diseño de la casa de Juana Viale, una propiedad donde predominan la luz natural, el minimalismo y la conexión permanente con el entorno verde.

Cómo es el estilo de la casa de Juana Viale

Juana Viale eligió una propuesta decorativa basada en líneas contemporáneas y ambientes cálidos, alejados de los excesos visuales. La vivienda mantiene una identidad marcada por la simpleza, con espacios equilibrados donde cada elemento cumple una función estética y práctica.

Los tonos neutros son protagonistas en paredes, muebles y textiles. Marrones suaves, beige y colores claros construyen una atmósfera tranquila que se complementa con materiales nobles como la madera y detalles artesanales distribuidos en distintos sectores del hogar.

Además, la conductora incorporó cuadros, plantas y objetos decorativos seleccionados cuidadosamente para aportar personalidad sin romper la armonía visual. Esa combinación entre diseño moderno y calidez genera un estilo campestre sofisticado, donde la naturaleza ocupa un rol central.

El living y el comedor: ambientes amplios y luminosos

Uno de los sectores más destacados de la propiedad es el living principal. El ambiente presenta una paleta amarronada y neutra, acompañada por sillones amplios y mesas bajas que respetan la circulación y el volumen del espacio.

Las pinturas florales que aparecen en las paredes refuerzan el vínculo con la naturaleza y aportan un toque artístico que dialoga con el resto de la decoración. La luz natural también cumple un papel clave gracias a las amplias aberturas que permiten iluminar cada rincón durante gran parte del día.

El comedor mantiene la misma lógica minimalista que caracteriza al resto de la vivienda. Una mesa amplia y sillas de diseño simple conforman un ambiente funcional, pensado para reuniones familiares y momentos cotidianos.

En diferentes espacios aparecen obras de arte y fotografías personales que aportan identidad sin generar una sensación de saturación visual. Cada pieza decorativa funciona como un punto focal que acompaña la arquitectura sin competir con ella.

Con una estética minimalista, ambientes luminosos y una fuerte presencia de materiales nobles y espacios verdes, la vivienda combina diseño contemporáneo con una conexión permanente con la naturaleza

Una cocina moderna y funcional

La cocina de la casa de Juana Viale conserva el estilo contemporáneo presente en toda la propiedad. Las líneas limpias y el guardado inteligente permiten mantener el orden visual, mientras que las superficies de madera y tonos claros suman calidez.

El diseño prioriza la funcionalidad y el movimiento fluido entre los distintos sectores. Los electrodomésticos se integran de manera discreta para no romper la estética minimalista del ambiente.

La conductora también incorporó detalles personales y objetos de autor que aportan carácter sin perder la coherencia decorativa. El resultado es un espacio práctico, cómodo y preparado para el uso cotidiano.

El jardín y la huerta orgánica, protagonistas del hogar

El exterior ocupa un lugar fundamental dentro de la propiedad. El jardín fue diseñado como una extensión natural de los ambientes interiores, generando continuidad entre el adentro y el afuera.

Macetas, arbustos y distintos sectores de descanso transforman el espacio verde en un refugio tranquilo y dinámico, que cambia según cada estación del año. La presencia constante de plantas aporta frescura y refuerza el perfil natural de la vivienda.

Entre los espacios más llamativos aparece la huerta orgánica, uno de los rincones que mejor representa el estilo de vida de Juana Viale. Allí predominan cultivos y especies naturales que acompañan su búsqueda de conexión con el ambiente y hábitos más sustentables.

Dormitorios simples y pensados para el descanso

Los dormitorios siguen la misma línea estética del resto de la casa. Las paredes claras, los textiles suaves y la presencia limitada de objetos decorativos construyen una sensación de calma y silencio visual.

La iluminación natural vuelve a tener un rol central, mientras que algunas piezas de arte y fotografías personales aportan intimidad a los ambientes. La propuesta decorativa busca priorizar el descanso y la armonía sin resignar personalidad.

Con un estilo campestre moderno, espacios luminosos y una fuerte conexión con la naturaleza, la casa de Juana Viale refleja una búsqueda clara por combinar diseño contemporáneo, funcionalidad y bienestar cotidiano.