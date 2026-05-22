Rubio señala que EEUU ha logrado algunos avances en negociaciones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con periodistas durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia

Estados Unidos ha observado algunos avances en las conversaciones con Irán ‌y mantiene ‌una comunicación constante con los mediadores pakistaníes, pero aún queda mucho por hacer, declaró el viernes el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Ha habido algunos avances. No lo exageraría, pero tampoco lo restaría importancia", ​declaró Rubio ⁠a periodistas tras una reunión de ‌ministros de la OTAN celebrada ⁠en Suecia.

"Queda trabajo por ⁠hacer", añadió. "Aún no hemos llegado a ese punto. Espero que lo consigamos".

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El presidente Donald Trump ⁠preferiría llegar a un buen ​acuerdo, dijo Rubio, quien señaló ‌que la principal preocupación ‌sigue siendo que Irán no pueda ⁠tener un arma nuclear y que se deba debatir la cuestión del futuro enriquecimiento de uranio, así como la ​reapertura ‌del estrecho de Ormuz.

"Estamos tratando con un grupo de personas muy difícil, y si la situación no cambia, el presidente ha dejado claro ⁠que tiene otras opciones", dijo Rubio.

"Prefiere la opción negociada y llegar a un buen acuerdo, pero él mismo ha expresado su preocupación por que quizá eso no sea posible. Pero vamos a seguir intentándolo".

Rubio señaló ‌que Estados Unidos mantenía una comunicación constante con los pakistaníes que están facilitando las conversaciones con Irán.

El viernes no hubo ninguna petición específica por parte de Washington ‌de ayuda de la OTAN en el estrecho de Ormuz, pero es necesario contar con ‌un plan ⁠B si Irán se niega a reabrir la ruta de suministro, ​afirmó Rubio tras la clausura de la reunión.

Con información de Reuters