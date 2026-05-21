Macabro hallazgo en Chaco: encuentran un cuerpo flotando en un río y podría ser de un jubilado desaparecido

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio Santa Clara, en la provincia de Chaco. Un grupo de albañiles que trabajaba en la zona encontró este miércoles un cuerpo flotando en el cauce de río Negro y dio aviso inmediato a las autoridades. La Policía provincial desplegó un fuerte operativo en el lugar y, si bien restan las pericias científicas, la principal hipótesis apunta a que podría tratarse de Mario Carlos Ortíz, un jubilado de 80 años desaparecido desde hace 14 días.

El jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero, confirmó el hallazgo y precisó los primeros datos: “Se trata de un masculino de unos 75, 80 años aproximadamente, de cabellos canosos, que podría tratarse del anciano que estamos buscando también desde el 4 de mayo, el señor Ortíz”, aseguró en diálogo con N9.

Romero aclaró que la zona fue preservada de inmediato para avanzar con las investigaciones pertinentes y determinar tanto la identidad del fallecido como las causas del deceso. “Faltan pericias clave para identificar el cuerpo formalmente”, advirtió el jefe policial.

La incertidumbre y el dolor invaden a la familia de Ortíz. Su hija Sonia se mostró cauta ante la falta de una confirmación oficial, explicando el desgarrador estado en el que se encontraba el cadáver. “No, no sabemos si es él. No está confirmado. El cuerpo está muy irreconocible, muy hinchado, muy comido”, relató la mujer, quien señaló que el avanzado estado de descomposición le impidió realizar un reconocimiento físico visual de su padre.

Sin embargo, un detalle en el peritaje preliminar encendió las alarmas de los familiares: las prendas de vestir. “El pantalón negro sí tenía, la remera negra. Coincidía sí. Pero puede ser que sea como no también. Pero la ropa es”, señaló conmovida.

"No es él": la hermana de Axel González negó que el cuerpo fuera del joven desaparecido

Laura González, hermana de Axel Alejandro González, que se encuentra desaparecido desde la madrugada del domingo, negó que el cuerpo perteneciera al joven de 21 años. "Efectivamente, no es él", confirmó la mujer a Diario Chaco.

La desaparición de Axel originó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la provincia de Chaco. "Rulo", como lo llaman sus amigos, fue visto por última vez en una zona de monte y en las últimas horas, se sumó un elemento sensible a la investigación: la denuncia de la familia contra dos efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Fontana.

Según detalló Diario Norte, la denuncia presentada por la madre del joven ante la Dirección de Zona Metropolitana de la Policía del Chaco desencadenó la activación del Protocolo de Búsqueda de Personas y generó una movilización frente a la dependencia policial. El lunes por la tarde, la Policía del Chaco llevó adelante un operativo de búsqueda en Fontana y zonas cercanas, con el objetivo de avanzar en la localización del chico.

De acuerdo a la explicación del jefe de la Policía Romero, los investigadores determinaron que un móvil policial intervino cerca de las 2 de la mañana cuando dos agentes intentaron identificar a jóvenes. “Uno de ellos fue identificado, su apellido es Lázaro y acompañaba a Axel que cuando vio al personal policial salió a correr, se dio a la fuga”, sostuvo el jefe policial al brindar declaraciones públicas sobre la investigación.

Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y la última persona que estuvo con él antes de su desaparición, relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie: "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a Alerta Urbana.

En ese instante, ambos se separaron y los efectivos iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

La Justicia investiga a los policías, la Comisaría 2.ª fue intervenida y se realizan rastrillajes con buzos tácticos y perros. Al momento de su desaparición, Axel vestía con una campera inflable negra, un pantalón negro, medias de Boca Juniors y ojotas blancas.