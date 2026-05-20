Escala salarial de Camioneros: cuánto cobran con el aumento de mayo 2026, según categoría

Cuánto cobran los camioneros en junio

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 cobran desde mayo de 2026 con una nueva actualización salarial acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC.

La negociación paritaria estableció un incremento acumulado del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuido en seis tramos consecutivos: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio y agosto.

Además, el acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, de los cuales $49.471 fueron incorporados al salario básico desde abril. También se fijó una cláusula de revisión salarial para junio, atada a la evolución de la inflación.

Cuánto cobran los choferes de Camioneros en mayo 2026

Con la entrada en vigencia de la planilla salarial 242 del CCT 40/89, los salarios básicos mensuales para conductores quedaron definidos de la siguiente manera:

Conductor de Primera Categoría: $1.001.071,98.

$1.001.071,98. Conductor de Segunda Categoría: $983.232,49.

$983.232,49. Conductor de Tercera Categoría: $965.374,95.

La escala también actualizó el valor de las horas extras. Para un chofer de Primera Categoría, la hora extra al 50% quedó en $7.820,87 y al 100% en $10.427,83. El convenio además establece condiciones especiales para el Día del Trabajador Camionero, celebrado cada 15 de diciembre. Ese día debe abonarse con un recargo del 100%, mientras que si coincide con sábado o domingo y el trabajador presta tareas, el adicional asciende al 200%.

Salarios con aumento en junio

Los salarios más altos: operadores de grúas y maquinaria especial

Dentro del convenio, los operadores de grúas móviles, autoelevadores y equipos especiales tienen algunas de las remuneraciones más altas debido al nivel de especialización requerido y la complejidad operativa de las tareas.

Las escalas quedaron conformadas así:

Hasta 10 toneladas y autoelevadores: $1.018.918,96.

Más de 10 y hasta 20 toneladas: $1.120.810,86.

Más de 20 y hasta 35 toneladas: $1.165.643,29.

Más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.212.269,02.

Más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.260.759,78.

Más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.323.797,77.

Más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.389.987,66.

Más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.459.487,04.

Más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.532.461,39.

Más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.609.084,46.

Más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.689.538,68.

Más de 300 toneladas: $1.824.701,77.

Cuánto cobran los trabajadores de logística, correo y caudales

El convenio de Camioneros también incluye ramas vinculadas con logística, distribución, correo privado y transporte de valores.

Las principales escalas salariales son:

Encargado: $940.866,38.

Recibidor y/o clasificador de guías: $931.891,94.

Embaladores: $923.101,01.

Recolectores de residuos y limpieza: $923.101,01.

Peones: $914.291,07.

Ayudantes mayores de 18 años: $896.768,85.

En correo privado y clearing:

Operador de Servicios: $1.065.180,22.

Distribuidor domiciliario: $969.519,98.

Auxiliar Operativo de 1ª: $998.029,39.

Auxiliar Operativo de 2ª: $949.869,30.

En transporte de caudales:

Auxiliar Operativo de 1ª: $1.375.644,41.

Chofer con firma: $1.155.899,20.

Chofer de camión blindado: $1.076.279,39.

Auxiliar Operativo de 2ª: $958.260,84.

Custodio de unidad blindada: $933.124,69.

Cuánto cobran mecánicos y trabajadores de taller

El personal de talleres y mantenimiento también recibió actualización salarial en mayo. Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial de Primera: $1.114.923,70.

Oficial completo de taller: $1.057.158,76.

Oficial: $1.005.085,13.

Oficial Gomero: $1.005.085,13.

Medio Oficial: $949.464,23.

Lavadores, engrasadores y ayudantes: $949.464,23.

En el caso del personal administrativo:

Administrativo de Primera Categoría: $996.199,21.

Administrativo de Segunda Categoría: $958.260,84.

Administrativo de Tercera Categoría: $923.101,01.

Administrativo de Cuarta Categoría: $905.538,31.

Monto a cobrar camioneros

Viáticos y adicionales: cuánto se paga en mayo

La actualización salarial también impactó sobre los adicionales y viáticos, un punto clave dentro del convenio de Camioneros.

Los valores vigentes son:

Adicional por comida: $15.318 por jornada.

Adicional especial: $7.686,55.

Pernoctada: $17.841,22 diarios.

Viático de larga distancia: $80,08748 por kilómetro recorrido.

Permanencia fuera de residencia habitual: $54.059,44 diarios.

Cruce de frontera: $37.228,67 por cruce realizado.

Además, el convenio mantiene el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado y fijó un plus especial para conductores de bitrenes. En mayo de 2026, ese adicional asciende a $646.892,71 mensuales para choferes de Primera Categoría afectados a esas unidades.