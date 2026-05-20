EN VIVO
Salarios

Escala salarial de Camioneros: cuánto cobran con el aumento de mayo 2026, según categoría

El gremio de Camioneros actualizó los salarios desde mayo de 2026 tras el acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias. 

20 de mayo, 2026 | 12.31

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 cobran desde mayo de 2026 con una nueva actualización salarial acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC.

La negociación paritaria estableció un incremento acumulado del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuido en seis tramos consecutivos: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio y agosto.

MÁS INFO

Además, el acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, de los cuales $49.471 fueron incorporados al salario básico desde abril. También se fijó una cláusula de revisión salarial para junio, atada a la evolución de la inflación.

Cuánto cobran los choferes de Camioneros en mayo 2026

Con la entrada en vigencia de la planilla salarial 242 del CCT 40/89, los salarios básicos mensuales para conductores quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Conductor de Primera Categoría: $1.001.071,98.
  • Conductor de Segunda Categoría: $983.232,49.
  • Conductor de Tercera Categoría: $965.374,95.

La escala también actualizó el valor de las horas extras. Para un chofer de Primera Categoría, la hora extra al 50% quedó en $7.820,87 y al 100% en $10.427,83. El convenio además establece condiciones especiales para el Día del Trabajador Camionero, celebrado cada 15 de diciembre. Ese día debe abonarse con un recargo del 100%, mientras que si coincide con sábado o domingo y el trabajador presta tareas, el adicional asciende al 200%.

Salarios con aumento en junio

Los salarios más altos: operadores de grúas y maquinaria especial

Dentro del convenio, los operadores de grúas móviles, autoelevadores y equipos especiales tienen algunas de las remuneraciones más altas debido al nivel de especialización requerido y la complejidad operativa de las tareas.

Las escalas quedaron conformadas así:

  • Hasta 10 toneladas y autoelevadores: $1.018.918,96.
  • Más de 10 y hasta 20 toneladas: $1.120.810,86.
  • Más de 20 y hasta 35 toneladas: $1.165.643,29.
  • Más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.212.269,02.
  • Más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.260.759,78.
  • Más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.323.797,77.
  • Más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.389.987,66.
  • Más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.459.487,04.
  • Más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.532.461,39.
  • Más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.609.084,46.
  • Más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.689.538,68.
  • Más de 300 toneladas: $1.824.701,77.

Cuánto cobran los trabajadores de logística, correo y caudales

El convenio de Camioneros también incluye ramas vinculadas con logística, distribución, correo privado y transporte de valores.

Las principales escalas salariales son:

  • Encargado: $940.866,38.
  • Recibidor y/o clasificador de guías: $931.891,94.
  • Embaladores: $923.101,01.
  • Recolectores de residuos y limpieza: $923.101,01.
  • Peones: $914.291,07.
  • Ayudantes mayores de 18 años: $896.768,85.

En correo privado y clearing:

  • Operador de Servicios: $1.065.180,22.
  • Distribuidor domiciliario: $969.519,98.
  • Auxiliar Operativo de 1ª: $998.029,39.
  • Auxiliar Operativo de 2ª: $949.869,30.

En transporte de caudales:

  • Auxiliar Operativo de 1ª: $1.375.644,41.
  • Chofer con firma: $1.155.899,20.
  • Chofer de camión blindado: $1.076.279,39.
  • Auxiliar Operativo de 2ª: $958.260,84.
  • Custodio de unidad blindada: $933.124,69.

Cuánto cobran mecánicos y trabajadores de taller

El personal de talleres y mantenimiento también recibió actualización salarial en mayo. Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Oficial de Primera: $1.114.923,70.
  • Oficial completo de taller: $1.057.158,76.
  • Oficial: $1.005.085,13.
  • Oficial Gomero: $1.005.085,13.
  • Medio Oficial: $949.464,23.
  • Lavadores, engrasadores y ayudantes: $949.464,23.

En el caso del personal administrativo:

  • Administrativo de Primera Categoría: $996.199,21.
  • Administrativo de Segunda Categoría: $958.260,84.
  • Administrativo de Tercera Categoría: $923.101,01.
  • Administrativo de Cuarta Categoría: $905.538,31.

Monto a cobrar camioneros

Viáticos y adicionales: cuánto se paga en mayo

La actualización salarial también impactó sobre los adicionales y viáticos, un punto clave dentro del convenio de Camioneros.

Los valores vigentes son:

  • Adicional por comida: $15.318 por jornada.
  • Adicional especial: $7.686,55.
  • Pernoctada: $17.841,22 diarios.
  • Viático de larga distancia: $80,08748 por kilómetro recorrido.
  • Permanencia fuera de residencia habitual: $54.059,44 diarios.
  • Cruce de frontera: $37.228,67 por cruce realizado.

Además, el convenio mantiene el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado y fijó un plus especial para conductores de bitrenes. En mayo de 2026, ese adicional asciende a $646.892,71 mensuales para choferes de Primera Categoría afectados a esas unidades.

Trending
Reclamos salariales
Municipales de Santa Cruz exigen una recomposición salarial del 60%: "Pérdida sostenida"
Las más vistas