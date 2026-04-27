Paritarias Camioneros en abril 2026: escala salarial con aumentos y bonos para mayo

Cuánto cobran los camioneros según la última paritaria

El gremio de Camioneros transita en abril de 2026 una nueva etapa de actualización salarial tras el acuerdo firmado para el período marzo-agosto. La negociación encabezada por el sindicato que conduce Hugo Moyano fijó subas escalonadas mes a mes, además de un bono extraordinario que comenzó a impactar en los haberes. Con este esquema, los trabajadores del transporte de cargas ya cobraron la mejora correspondiente a abril y se preparan para una nueva suba en mayo.

Cómo es el aumento acordado por Camioneros

La paritaria cerrada para el semestre marzo-agosto contempla una recomposición total del 10,1%, distribuida en seis tramos mensuales:

Marzo: 2%

2% Abril: 1,8%

1,8% Mayo: 1,7%

1,7% Junio: 1,6%

1,6% Julio: 1,5%

1,5% Agosto: 1,5%

De esta manera, en mayo los salarios volverán a actualizarse con una suba del 1,7% sobre la escala vigente. Además de los incrementos porcentuales, la paritaria incluyó un bono de $53.000 pagado en marzo.

Según lo pactado, $49.471 de ese monto pasan al salario básico desde abril, lo que mejora la base de cálculo para los aumentos posteriores, adicionales y futuros acuerdos salariales.

Camioneros con aumento en mayo

Cuánto cobra un camionero en abril de básico

Con la actualización vigente, un chofer de primera categoría percibe desde abril un salario mínimo mensual superior al millón de pesos en muchas liquidaciones finales, dependiendo de adicionales. Como referencia, el acuerdo indicó que desde marzo el piso para esa categoría era de $917.462,42, cifra que luego se incrementó con la suba de abril y la incorporación parcial del bono al básico.

Qué adicionales cobran los camioneros

El salario final del sector no se limita al básico. Según tarea, recorrido y modalidad laboral, se suman conceptos como:

Viáticos

Horas extras

Permanencia fuera de residencia habitual

Comida

Kilometraje recorrido

Pernoctadas

Cruces de frontera

Zona desfavorable

Plus vacacional

Adicional por bitrenes

Salarios confirmados en mayo

Esto explica por qué muchos recibos finales superan ampliamente la escala inicial. El acuerdo vigente se extiende hasta agosto, aunque la inflación será determinante para futuras revisiones. Si los precios continúan acelerándose, el sindicato podría reclamar reapertura antes del cierre del cronograma.

El acuerdo contempla además una instancia de revisión en la primera quincena de junio de 2026. En ese momento, las partes evaluarán la evolución de la inflación y su impacto sobre los salarios, con la posibilidad de introducir ajustes en caso de desfasajes.

Camioneros sigue siendo uno de los gremios con mayor peso en la negociación salarial argentina y con fuerte capacidad de presión sobre costos logísticos y transporte.