Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Bragantino en la Copa Sudamericana

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Bragantino en la Sudamericana

River Plate se mide ante Bragantino de Brasil en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 este miércoles 20 de mayo. El "Millonario" tiene el objetivo de pasar a octavos de final del certamen continental mientras se prepara también para jugar la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba cuatro días más tarde. Por supuesto, irá por un triunfo ante el conjunto visitante y lo hará con un equipo mayormente alternativo teniendo en cuenta las bajas y el mencionado compromiso.

Sin dudas, esta situación puede comprometer a los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet teniendo en cuenta que no tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia -sí ya en 16avos- y sólo tiene que sumar dos unidades para lograrlo quedando como líder del Grupo H. Claro que, en caso de una derrota el panorama sería complicado y deberá esperar hasta la semana próxima para enfrentar a Blooming de Bolivia en Núñez. De acuerdo al resultado de esta noche, la "Banda" podría llegar con tranquilidad a dicho duelo.

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Bragantino por la Copa Sudamericana

Si el "Millonario" le gana Bragantino se meterá definitivamente en octavos de final y esperará un rival que saldrá de 16avos -los terceros de la fase de grupos de la Libertadores vs. los segundos en la Sudamericana -

se meterá definitivamente en y esperará un rival que saldrá de 16avos -los terceros de la fase de grupos de la vs. los segundos en la - Si empata seguirá siendo líder de su grupo, pero para clasificar a octavos dependerá de que Carabobo no le gane a Blooming el jueves. Si esto sucede tendrá que ganarle al equipo boliviano en la última fecha o empatar.

seguirá siendo líder de su grupo, pero para clasificar a octavos el jueves. Si esto sucede tendrá que ganarle al equipo boliviano en la última fecha o empatar. Si pierde seguirá siendo líder de su grupo, pero deberá ganarle a Blooming en la última fecha para clasificar a octavos. En caso de que Carabobo le gane a Blooming el jueves y River pierda también el último partido ante los bolivianos en el Monumental, deberá esperar un empate entre los venezolanos y los brasileños. En caso de quedar igualados en puntos, definirían los criterios de desempate de la Conmebol.

La posible formación de River vs. Bragantino, con la vuelta de Franco Armani

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina ocupará el lugar de Santiago Beltrán, quien vio la roja contra Carabobo en la victoria por 2 a 1 en Venezuela del "Millonario". A su vez, el DT dispondrá de una formación alternativa para dicho compromiso teniendo en cuenta la final del domingo ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por otro lado, se espera el debut en Primera de algunas joyas de la Reserva del elenco de Núñez como es el caso de Valentín Lucero y Jonathan Spiff.

Franco Armani vuelve al arco de River ante Bragantino de Brasil en la Copa Sudamericana

De esta manera, River formaría con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Cuándo juegan River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el conjunto brasileño tendrá lugar este miércoles 20 de mayo desde las 21.30 en el Estadio Monumental. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro de este cotejo que será clave para los dirigidos por Coudet que, de ganar, pueden clasificar a octavos de final a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. La transmisión del encuentro estará a cargo de la pantalla de DSports de manera exclusiva para Argentina.