Un elefante marino cortó el tránsito en Ensenada y sorprendió a los vecinos

La aparición de un elefante marino en la localidad de Ensenada generó desconcierto entre las y los vecinos, quienes no acostumbran ver este tipo de animales en plena vía pública. El ejemplar permaneció durante varias horas sobre el camino que une a la isla Santiago con el continente, obligando a interrumpir el tránsito y a desplegar un operativo de monitoreo, llevado adelante por especialistas de fauna marina.

El animal había sido visto por primera vez el día anterior, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla. Sin embargo, fue recién durante la jornada del martes cuando su presencia sobre la calle comenzó a atraer a las y los vecinos y consecuentemente, a los equipos de rescate.

El personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, guardaparques y especialistas de la Fundación Temaiken trabajaron en el lugar para resguardar al elefante marino y a las y los ensenadenses que circulaban por la zona.

Un elefante marino en plena calle

La imagen del elefante marino avanzando por la calle rápidamente se volvió viral. Uno de los videos más comentados muestra al animal acercándose a una camioneta de la Fundación Temaiken, mientras el personal intentaba orientarlo hacia el agua.

En las imágenes quedó en evidencia el gran tamaño del ejemplar, que incluso estuvo a punto de subirse al vehículo por la parte trasera. Según relataron los vecinos, no es raro observarlos en el Río de la Plata, pero sí es muy poco habitual que suban hasta la costa y permanezcan tanto tiempo fuera del agua.

“Vienen, descansan un rato y después se van”, dijo un vecino al diario El Día y agregó que el ejemplar parecía cansado y que por ello habría salido del agua para recuperar energías. Los especialistas coincidieron en que este comportamiento puede darse de manera circunstancial, especialmente durante los desplazamientos naturales de la especie.

El operativo de rescate

Las autoridades decidieron montar un operativo preventivo para evitar que el animal se desplazara hacia sectores de mayor circulación vehicular donde el riesgo para su integridad y la de terceros pudiera ser mayor.

En lugar de forzar su traslado, optaron por esperar que el ejemplar regresara al agua por sus propios medios. Se trata de una estrategia habitual para evitar estrés en los animales o posibles lesiones.

Para contenerlo, se instaló una mediasombra junto a un camión para generar un espacio de resguardo y reducir la exposición del animal al movimiento de las personas y los vehículos.