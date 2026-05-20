Alarma por hepatitis A: aumento de casos y Argentina ya está en "zona de alerta"

La confirmación de 34 nuevos casos de hepatitis A en Argentina encendió las alarmas sanitarias y colocó al país en “zona de alerta”, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Los contagios se distribuyen en varias provincias, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), y afectan principalmente a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años.

El informe oficial advierte que la transmisión presenta un patrón mixto, con casos vinculados tanto a viajes como a circulación comunitaria, mientras que la cobertura de vacunación muestra un preocupante dato: en CABA apenas alcanza el 13%. En este contexto, las autoridades sanitarias llaman a reforzar la inmunización, recuperar esquemas atrasados y mantener medidas de prevención para evitar nuevos brotes.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica 16 se confirmaron 34 casos en el país, lo que ubica a Argentina en “zona de alerta”. Los casos se distribuyen: 12 en CABA, 7 en Salta, 5 en Provincia de Buenos Aires, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 1 en Chaco y 1 en Río Negro. Además, se destaca que el 75% de los contagios corresponde a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años, mientras que en menores de 20 años se notificaron solo tres casos. En CABA y el AMBA se concentra el mayor número de afectados: 14 de los 17 casos registrados en adultos jóvenes pertenecen a esta región, y 11 son hombres.

La dinámica de transmisión es mixta: 7 casos tienen antecedentes de viaje y otros 7 se vinculan a cadenas locales de transmisión, lo que evidencia circulación comunitaria. En menores de 20 años, dos casos se relacionan con viajes a Bolivia y otro con un conglomerado en Embarcación, Salta, lo que muestra la diversidad de focos.

Alarma por hepatitis A: aumento de casos y Argentina ya está en "zona de alerta"

Expertos señalan que la propagación de la hepatitis A se asocia a condiciones sanitarias deficientes y que en la última década se observó un aumento en hombres que tienen sexo con hombres. Este cambio modificó el patrón epidemiológico, generando brotes en varones adultos jóvenes, especialmente en el grupo de 30 a 39 años. La hepatitis A es una inflamación hepática aguda causada por el virus VHA, cuya principal vía de transmisión es fecal-oral, a través de agua o alimentos contaminados o por contacto directo entre personas.

Importancia de la vacunación

La vacunación fue clave para reducir la enfermedad: desde 2005, la vacuna contra hepatitis A se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, aplicada a los 12 meses de edad. “La estrategia de vacunación sistemática permitió una reducción drástica de la incidencia y la mortalidad”, señala el BEN, aunque persisten focos en poblaciones específicas.

Hasta el 27 de abril, el Ministerio de Salud había distribuido *44% de las dosis planificadas para 2026*, incluyendo 2.200 dosis destinadas a adultos de Embarcación, Salta. La cobertura nacional alcanzó el *20,8% al 30 de abril*, pero desde ese mes se evidenció una desaceleración en el ritmo de vacunación.

Existen diferencias entre provincias: La Pampa y Río Negro superan el 26%, mientras que CABA apenas llega al 13%, mostrando una *heterogeneidad preocupante*. Las autoridades advierten que es fundamental *reforzar las estrategias de vacunación, monitoreo y recuperación de esquemas atrasados* para reducir el riesgo de transmisión y prevenir brotes futuros.