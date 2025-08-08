Qué es la hepatitis: síntomas, quiénes tienen más riesgo de contraerla y cómo prevenirla

La hepatitis es una enfermedad silenciosa que afecta a más de 250 millones de personas en el mundo. De acuerdo al tipo tiene diferentes formas de transmisión y niveles de gravedad. ¿Cómo prevenir el contagio de esta afección?

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener diversas causas, pero las más comunes son las infecciones virales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 254 millones de personas padecían una infección crónica por el virus de la hepatitis B en 2022, y que cada año se producen 1,2 millones de nuevas infecciones. Muchas personas desconocen que la padecen, por lo que la enfermedad en un desafío urgente para la salud pública global.

De acuerdo al Dr. Ricardo Tapia, Médico Familiar del CMC Salta de Boreal Salud (MP 4288), existen cinco tipos principales de hepatitis viral identificados como A, B, C, D y E y cada uno tiene distintas formas de transmisión y niveles de gravedad:

Hepatitis A y E se transmiten generalmente por el consumo de alimentos o agua contaminada.

se transmiten generalmente por el consumo de Hepatitis B, C y D se transmiten por contacto con sangre infectada u otros fluidos corporales.



"La hepatitis B y C son las más peligrosas, ya que pueden volverse crónicas y desencadenar cirrosis o cáncer de hígado. En muchos casos, los síntomas son leves o inexistentes, lo que dificulta su detección temprana y tratamiento”, explicó el Dr Tapia.

Si bien cualquier persona puede contraer hepatitis, ciertos grupos tienen mayor riesgo. Entre ellos se encuentran personas que reciben transfusiones de sangre o tratamientos de hemodiálisis, aquellos con múltiples parejas sexuales sin protección y quienes viven en zonas con condiciones sanitarias precarias. Además, los bebés nacidos de madres infectadas con hepatitis B también corren alto riesgo si no reciben vacunación temprana.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis?

Si bien depende del tipo, habitualmente entre los síntomas de la hepatitis se encuentran

Dolor o distensión en la zona abdominal.

Orina turbia y deposiciones de color arcilla o pálidas.

Fatiga.

Fiebre baja.

Picazón.

Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos).

Falta de apetito.

Náuseas y vómitos.

Pérdida de peso.

Uno de los síntomas de la hepatitis es la coloración amarillenta de la piel y los ojos

Cómo se puede prevenir la hepatitis: medidas de cuidado

Afortunadamente, existen diversas formas efectivas para prevenir la hepatitis:

Vacunación : aplicarse las vacunas disponibles, especialmente contra la hepatitis A y B.

: aplicarse las vacunas disponibles, especialmente contra la hepatitis A y B. Higiene personal : lavarse las manos regularmente y evitar el consumo de agua o alimentos contaminados.

: lavarse las manos regularmente y evitar el consumo de agua o alimentos contaminados. Uso de preservativos : durante las relaciones sexuales para prevenir infecciones por transmisión sexual.

: durante las relaciones sexuales para prevenir infecciones por transmisión sexual. Evitar compartir objetos personales : como cepillos de dientes, jeringas o elementos cortopunzantes.

: como cepillos de dientes, jeringas o elementos cortopunzantes. Chequeos médicos periódicos: realizarse análisis para la detección temprana, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo.

“La vacunación representa uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la hepatitis. Gracias a ella, millones de vidas han sido salvadas y muchas infecciones han sido prevenidas. No obstante, la prevención no se limita a la inmunización; también implica educación, diagnóstico temprano, acceso al tratamiento y la promoción de prácticas seguras tanto en el ámbito médico como personal. Cada acción individual puede marcar la diferencia en la lucha global contra la hepatitis”, destacaron desde Boreal Salud.

