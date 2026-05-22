La nueva app de Google que destroza a Shazam: qué es y cómo funciona en tu celular

Fuente: La Verdad Noticias.

Now Playing es la función que detecta las canciones que están sonando alrededor de manera automática usando los micrófonos del celular. Es capaz de usar su base de datos para mostrar el título y el artista de la canción directamente en la pantalla de bloqueo. La diferencia clave con Shazam es que no hace falta abrir ninguna app ni tocar ningún botón. Una vez activada, trabaja en segundo plano de forma continua y silenciosa.

Por qué es mejor que Shazam en lo técnico

La ventaja más importante de Now Playing no es lo que hace, sino cómo lo hace. A diferencia de Shazam o del propio asistente de Google, que necesitan enviar el audio a la nube para analizarlo, esta app funciona sin internet. El móvil descarga una base de datos local con las "huellas" de decenas de miles de canciones. Eso implica tres ventajas concretas: funciona sin conexión, es más rápida porque no hay latencia de red y es más privada porque el audio nunca sale del dispositivo.

Shazam tiene su propia detección automática, pero requiere que el usuario la inicie manualmente y depende de la nube para procesar el audio. Now Playing elimina ese paso por completo.

Qué muestra y qué guarda

La app tiene tres secciones principales. La primera está pensada para la identificación rápida de la canción actual: abrís la app, tocás el botón de escuchar y, al estilo Shazam, el teléfono registra unos segundos de audio y muestra el resultado con título, artista y portada. Las otras dos pestañas están dedicadas a la memoria.

La app permite consultar el historial de canciones detectadas con datos como título, artista y hora aproximada. Incluye búsqueda manual y opción para marcar favoritas. También se integra con YouTube Music para reproducir cualquier canción identificada directamente desde el historial.

A qué celulares llega

El despliegue todavía es parcial. Por el momento, la app está disponible solo para una pequeña cantidad de usuarios que usen los nuevos Pixel 10. Sin embargo, la ventaja de estar disponible como app independiente es que será posible que llegue a más dispositivos en el futuro sin necesidad de una actualización de sistema, tanto a los Pixel antiguos como a celulares de otras marcas.

Los requisitos mínimos son importantes. La compatibilidad no está garantizada para todos los dispositivos: probablemente solo funcione bien en terminales más modernos con 4 o 6 GB de RAM como mínimo, ya que la detección en segundo plano requiere recursos de CPU y memoria. Conviene buscarla en la Play Store y verificar si está disponible para tu modelo.