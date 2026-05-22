Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 21 y domingo 22 de mayo 2026

Adrián Suar encabezará la mesa de Mirtha Legrand junto al elenco de la obra “Sottovoce, nadie puede guardar un secreto”.

La televisión argentina se prepara para un nuevo fin de semana cargado de figuras reconocidas en las tradicionales mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Los programas de El Trece volverán a reunir artistas, periodistas y personalidades del espectáculo en dos emisiones que prometen entrevistas, actualidad y momentos destacados.

Cómo será la mesa de Mirtha Legrand este sábado

La nueva edición de La Noche de Mirtha ya tiene confirmados a sus invitados para la emisión del sábado por la noche. El programa conducido por Mirtha Legrand se emitirá desde las 21:30 por la pantalla de El Trece y contará con una mesa integrada por figuras vinculadas al teatro y la actuación.

En esta oportunidad, el eje principal estará puesto en la obra Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, una de las apuestas teatrales que actualmente se presentan en el Teatro El Nacional. Entre los invitados se encuentra Adrián Suar, productor y protagonista del espectáculo. También participarán sus compañeros de elenco Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

La presencia de los actores genera gran expectativa debido al éxito que viene teniendo la obra en la cartelera porteña y por las posibles revelaciones sobre futuros proyectos teatrales y televisivos.

Los invitados de Juana Viale para Almorzando con Juana

El domingo al mediodía será el turno de Juana Viale, quien volverá a encabezar una nueva emisión de Almorzando con Juana desde las 13:45 horas. La conductora recibirá a figuras de distintos ámbitos del espectáculo, la música y el periodismo. Uno de los invitados principales será Chaqueño Palavecino, reconocido referente del folklore nacional, que llegará al programa en medio de una intensa agenda artística.

Además, estará presente Cande Molfese, una de las influencers y actrices más populares de los últimos años, quien suele generar repercusión en redes sociales por sus proyectos y declaraciones. La mesa también contará con la participación de Carlos Belloso, actualmente vinculado a la obra teatral Casual, además de la bailarina Valeria Archimó.

Juana Viale recibirá el domingo a artistas, periodistas y referentes del espectáculo en una nueva edición de “Almorzando con Juana”.

La Fórmula 1 también tendrá lugar en el programa

Otro de los nombres confirmados para el ciclo de Juana Viale es el de Florencia Andersen, periodista especializada en Fórmula 1 que ganó gran notoriedad durante el último tiempo por su cobertura del automovilismo internacional. La presencia de Andersen suma un perfil distinto a la clásica mesa del domingo y abre la posibilidad de hablar sobre la actualidad de la máxima categoría del automovilismo, uno de los temas deportivos con mayor crecimiento de audiencia en Argentina.

Un fin de semana fuerte para las mesazas de El Trece

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale apuesta nuevamente a una combinación de invitados vinculados al teatro, la música, el espectáculo y la actualidad. Con figuras populares y perfiles variados, ambas emisiones buscarán mantener el interés del público en uno de los formatos más históricos de la televisión argentina.

Las tradicionales mesazas continúan siendo un espacio central para entrevistas, debates y cruces entre celebridades, consolidándose como una de las propuestas más fuertes de cada fin de semana en la pantalla de El Trece.