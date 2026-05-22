Wood, capitán de Nueva Zelanda, dice que está en plena forma y con muchas ganas de jugar el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El neozelandés Chris Wood

​El capitán de Nueva Zelanda, Chris Wood, dijo que se encuentra en plena forma para el Mundial y ‌que su larga lucha contra ‌las lesiones le ha hecho tener aún más ganas de triunfar, en un momento en el que los All Whites aspiran a alcanzar la fase eliminatoria por primera vez.

Tras someterse a una operación en la rodilla izquierda en diciembre, el delantero de 34 años volvió a la acción con el Nottingham ​Forest el mes ⁠pasado antes de ser incluido en la convocatoria del seleccionador ‌neozelandés, Darren Bazeley, para el torneo que se ⁠disputará del 11 de junio al ⁠19 de julio en Norteamérica.

Wood, máximo goleador de Nueva Zelanda con 45 goles en 88 partidos, dijo que ya había superado ⁠la fase de recuperación de su rodilla y que ​estaba deseando enfrentarse a Irán, Egipto y ‌Bélgica en el Mundial.

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"He recuperado por ‌completo mi forma física. Llevo más de un mes ⁠y medio jugando partidos, así que me siento bien, a pleno rendimiento, lo cual es estupendo, y listo para seguir dando lo mejor de mí en la pretemporada", dijo a ​periodistas en ‌una videollamada el viernes.

"Simplemente estoy feliz de volver a estar a pleno rendimiento tanto para el Forest como para la selección nacional de cara a este periodo del Mundial (...) y eso me ha dado ganas de esforzarme y ⁠lograr más, sin duda", agregó.

Wood y el defensa Tommy Smith son los únicos jugadores de la plantilla que representaron a Nueva Zelanda la última vez que disputó un Mundial, el de Sudáfrica en 2010.

Con 18 años entonces, Wood salió desde el banquillo en los partidos de la fase de grupos contra Italia, Eslovaquia y Paraguay. ‌Nueva Zelanda quedó eliminada con tres empates, pero se ganó el reconocimiento por terminar invicta en su segundo Mundial y el primero desde 1982.

Wood dijo que la actual plantilla es completamente diferente, un equipo mucho más técnico y con mejor juego de pase ‌en comparación con los jugadores de 2010, que "corrían como si fueran a atravesar un muro de ladrillos".

Y se mostró confiado en que podrían ‌superar su grupo.

"Ese ⁠es nuestro objetivo, y a partir de ahí ir construyendo. No nos hacemos ilusiones, sabemos que ​va a ser difícil, pero creemos que tenemos la calidad en el vestuario para poder lograrlo", señaló.

Con información de Reuters