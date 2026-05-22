Inglaterra deja fuera de la convocatoria para el Mundial a Foden y Palmer

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Thomas Tuchel anuncia la lista de Inglaterra

​Inglaterra acudirá al Mundial del próximo mes sin varias caras conocidas, ya que los centrocampistas Phil Foden y Cole Palmer y el defensa Trent Alexander-Arnold se ‌quedaron fuera de la convocatoria de ‌26 jugadores que el seleccionador Thomas Tuchel dio a conocer el viernes.

Sin embargo, hubo una sorpresa con el llamado del exdelantero del Brentford Ivan Toney, a pesar de que solo ha disputado siete minutos de fútbol internacional desde la Eurocopa 2024.

El mediocampista del Manchester United Kobbie Mainoo fue seleccionado tras recuperar su mejor forma en la segunda mitad de la temporada, pero no hubo sitio para su compañero en el United Harry ​Maguire, que ha sido ⁠un pilar de la defensa de Inglaterra en los últimos torneos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luke Shaw, del United, ‌tampoco entró en la convocatoria, pero el defensa del Manchester City ⁠John Stones ha sido seleccionado para su sexto torneo ⁠a pesar de haber disputado solo unos pocos partidos de liga esta temporada.

El lateral derecho del Real Madrid, Alexander-Arnold, solo ha jugado una vez desde que Tuchel se hizo ⁠cargo de Inglaterra en enero de 2025, por lo que su ausencia no ​ha sido una sorpresa.

El veterano mediocampista del Brentford, Jordan Henderson, ‌uno de los favoritos de Tuchel por ‌sus cualidades de liderazgo, se convierte en el segundo jugador de Inglaterra en ⁠formar parte de cuatro plantillas de la Copa Mundial, tras el campeón de 1966, Bobby Charlton.

RACHAS IMPLACABLES

La racha implacable de Tuchel y su lealtad hacia los jugadores que han rendido bajo su mandato, en lugar de hacia aquellos con gran reputación, quedó de ​nuevo patente con ‌la selección de nueve jugadores sin experiencia previa en grandes torneos.

Solo ocho de los integrantes de la selección inglesa que disputó el Mundial de 2022 en Qatar, cuando Inglaterra alcanzó los cuartos de final, figuran en la convocatoria de este año.

"Me encantan las decisiones difíciles y me encantan las decisiones ⁠duras: aportan cierta ventaja", dijo Tuchel a la aplicación oficial de Inglaterra tras el anuncio de la convocatoria.

"Eso es lo que se necesita para llegar hasta el final. Es difícil contentar a todo el mundo. Al final, tenemos que elegir la convocatoria en la que nosotros, como cuerpo técnico, estamos convencidos y en la que realmente creemos".

"Todo lo que sé sobre el fútbol internacional y todo lo que oigo sobre el fútbol internacional es que se trata ‌de química. Se trata de la energía, la conexión y la confianza entre los jugadores y yo", agregó.

Foden, del Manchester City, y Palmer, del Chelsea, habían estado compitiendo por el puesto de número 10, pero se han visto superados en la jerarquía de Tuchel por jugadores como Morgan Rogers, del Aston Villa, tras unas temporadas decepcionantes con sus clubes.

Inglaterra es ‌una de las principales favoritas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Integra el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá.

Plantilla:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), ‌James Trafford (Man City).

Defensas: Reece ⁠James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle).

Mediocampistas: Declan ​Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal).

Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).

Con información de Reuters