Cuidado con el riego de plantas en plena ola de frío: Los trucos para no matarlas

Con la llegada del clima invernal en pleno otoño y la baja pronunciada en los termómetros, el cuidado de las plantas cambia por completo. Muchas especies entran en un periodo de reposo vegetativo donde su metabolismo disminuye drásticamente, lo que reduce al mínimo su necesidad de hidratación.

El error más común en esta época es seguir regando con la misma frecuencia que durante la primavera o el verano: al haber menos horas de sol y menor evaporación, el sustrato en las macetas tarda mucho más tiempo en secarse, convirtiéndose en una trampa mortal para las raíces.

Cuando la tierra permanece saturada de agua durante semanas, se crean las condiciones ideales para la proliferación de hongos y bacterias. Las raíces, al no poder respirar, comienzan a asfixiarse. Este problema es silencioso y, cuando los síntomas se hacen visibles, suele ser tarde para revertir el daño.

El arte de regar las plantas en ola de temperaturas bajas

Para evitar el encharcamiento, los especialistas recomiendan regar durante la media mañana, entre las 10:00 y las 14:00. En ese horario, el sustrato recibe algo de calor solar que ayuda a evaporar el exceso de agua antes de que caiga la noche, evitando el riesgo de heladas o pudrición nocturna. Regar al anochecer o temprano en la mañana, cuando las temperaturas son más bajas, aumenta innecesariamente el riesgo de estrés térmico.

¿Cómo saber si realmente necesitan agua? Olvidate del calendario y empezá a observar el sustrato. Existen métodos infalibles:

El test del dedo: introducí un dedo o un palillo en los primeros 2 a 4 centímetros de tierra. Si sale húmedo, esperá unos días más.

introducí un dedo o un palillo en los primeros 2 a 4 centímetros de tierra. Si sale húmedo, esperá unos días más. El peso de la maceta: levantá el recipiente. Si se siente muy liviano, es probable que la tierra esté seca y necesite un riego.

levantá el recipiente. Si se siente muy liviano, es probable que la tierra esté seca y necesite un riego. La observación: si las hojas están amarillas o blandas, es síntoma de exceso. Si, por el contrario, están arrugadas, la planta está pidiendo hidratación.

Una claves es ajustar la frecuencia de riego según la planta y el clima.

El peligro de los excesos

No todas las plantas sufren igual. Los cactus y suculentas son los que más padecen el riego invernal, ya que almacenan agua en sus tejidos y están en reposo absoluto; pueden pasar semanas —o incluso meses— sin recibir una gota. Lo mismo ocurre con las orquídeas, que necesitan una aireación constante y son altamente propensas a hongos por humedad, y las plantas tropicales delicadas. Por otro lado, la Sansevieria (lengua de suegra) es una de las aliadas más resistentes: tolera sequías prolongadas sin inmutarse.

Si vivís en un departamento con calefacción, no te confíes: la temperatura ambiente engaña y seca la capa superficial, pero el interior puede seguir húmedo. Además, recordá no usar agua helada: dejala reposar unas horas para que alcance la temperatura ambiente, evitando así un choque térmico fatal para las raíces.

Por último, revisá siempre el drenaje. Asegurate de que los orificios de la maceta estén libres y vaciá los platos bajo las macetas apenas unos minutos después de regar. Ante la duda, siempre es preferible esperar: es mucho más fácil recuperar una planta seca que una que ha comenzado a pudrirse desde la raíz.