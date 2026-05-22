Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de mayo 2026

Melissa McCarthy protagoniza "El alma de la fiesta". (Crédito de foto: Warner Bros.)

Las comedias universitarias suelen ser territorio exclusivo de los jóvenes de veinte años, pero el cine siempre encuentra la manera de subvertir las reglas. Estrenada con gran éxito de streaming y taquilla, El alma de la fiesta se consolida como una de las opciones más refrescantes dentro del catálogo de humor contemporáneo en Netflix. Dirigida por Ben Falcone, la producción destaca por rescatar la esencia de las historias de superación personal desde una perspectiva hilarante y sin prejuicios, demostrando que nunca es tarde para reinventarse ni para volver a empezar.

Una historia universitaria que da espacio a lo absurdo

La trama sigue los pasos de Deanna Miles (Melissa McCarthy), una dedicada ama de casa que sufre un colapso emocional cuando su esposo le pide el divorcio de forma inesperada justo después de dejar a su hija en la universidad. Lejos de hundirse en la autocompasión, Deanna toma una decisión radical: decide inscribirse en la misma institución educativa para terminar las materias pendientes y obtener, finalmente, su ansiado título en Arqueología. Al cruzar las puertas del campus, se sumerge de lleno en la experiencia universitaria, lo que desata una serie de situaciones desopilantes mientras intenta encajar entre jóvenes que bien podrían ser sus hijos.

El verdadero motor de esta película es su estilo de humor, caracterizado por una combinación perfecta de comedia física (slapstick) y efectos cómicos verbales. McCarthy despliega todo su arsenal humorístico a través de bailes desastrosos en fiestas temáticas de los años ochenta, ataques de pánico hilarantes durante exposiciones orales frente a la clase y momentos de absoluta incomodidad social. Lejos de apelar al chiste fácil o cruel, la narrativa construye una comedia luminosa y optimista, donde el choque generacional se resuelve a través de la empatía, la amistad y el apoyo mutuo.

Protagonistas de "El alma de la fiesta". (Crédito de foto: Warner Bros.)

El elenco de "El alma de la fiesta"

El brillante desempeño de McCarthy se ve potenciado por un elenco secundario de actrices sumamente talentosas. Maya Rudolph brilla con luz propia como Christine, la neurótica y fiel mejor amiga de Deanna, regalando algunos de los diálogos más graciosos de la cinta. Por su parte, Gillian Jacobs interpreta de forma magnífica a Helen, una estudiante universitaria que regresó a clases tras despertar de un coma, sumando una cuota extra de excentricidad a un grupo de amigas que completan Molly Gordon y la joven estrella Debby Ryan. El alma de la fiesta es una gran opción para quienes buscan relajarse y desconectar de las obligaciones diarias en el fin de semana.