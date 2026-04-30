Qué películas ver en Netflix en mayo 2026: el TOP 10 de las más vistas

El catálogo de Netflix, en mayo, combina apuestas comerciales pensadas para dominar el ranking global con historias emocionalmente potentes. Entre thrillers de supervivencia, comedias incómodas y relatos sobre el amor y la muerte, la plataforma ofrece una selección diversa que confirma una tendencia en el contenido que no solo busca entretener, sino también incomodar. Estas son algunas de las películas más destacadas para ver este mes.

Ápex: la historia sigue a una mujer que, tras una pérdida personal, se interna en la naturaleza australiana y queda atrapada en un juego mortal con un asesino. La película apuesta por un duelo físico y psicológico constante, donde el entorno funciona como extensión de la amenaza. Su clave está en la crudeza: no hay artificios, solo supervivencia pura y tensión.

180: ambientada en Sudáfrica, esta película de acción construye su identidad desde el territorio: calor, violencia y decisiones al límite. Aunque no responde al molde clásico de cine de acción, su atractivo pasa por la intensidad narrativa y el uso del espacio como elemento dramático.

Compañeras de cuarto: protagonizada por Sadie Sandler, esta comedia universitaria es mucho más incómoda de lo que parece. La convivencia entre dos estudiantes deriva en una relación cargada de tensiones pasivo-agresivas, donde la identidad y la necesidad de pertenecer se vuelven centrales.

Por fin tú: un drama turco, con tintes de comedia, en el que la protagonista Aslı cree haber encontrado al amor de su vida a través de mensajes, pero al conocerlo se da cuenta que él no tiene la menor idea de quién es ella.

Yiya Murano: muerte a la hora del té: true crime argentino que revisita uno de los casos más perturbadores del país. Más que recrear los hechos, la película analiza cómo se construye una figura monstruosa en los medios y qué lugar ocupa la fascinación pública por el crimen. MÁS INFO Netflix Final explicado de "Santita", la serie de Netflix que debate sobre la eutanasia

Sobran las palabras: esta versión italiana de la historia ganadora del Oscar trabaja sobre el silencio como lenguaje emocional. Lejos de los grandes discursos, el film encuentra su fuerza en lo que no se dice: vínculos rotos, segundas oportunidades y el peso de las decisiones.

On Your Lap: dirigida por Reza Rahadian, la película se mueve en un registro íntimo, donde las relaciones personales y los conflictos internos pesan. Es un relato contenido, que apuesta por la sensibilidad antes que por el impacto.

Criaturas luminosas: una propuesta contemplativa con cierta comedia, centrada en la conexión entre las relaciones humanas. La película trabaja con diferentes personalidades en sus personajes, construyendo lazos importantes. Basada en la aclamada novela de Shelby Van Pelt.

Las damas primero: un relato que pone el foco en las dinámicas de poder y en los espacios que históricamente se les negaron a las mujeres. Sin ser altanera o complaciente, la película construye su discurso desde los personajes y sus decisiones.