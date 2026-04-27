Disponible en el catálogo internacional de Netflix, Fuga de Hades 2, protagonizada por Sylvester Stallone, se alza como una de las producciones inesperadas del año y que ya se posiciona en el top 10 de las más vistas a nivel mundial.

Dirigida por Steven C. Miller, el thriller que combina tecnología, conspiraciones y supervivencia dentro de una prisión de máxima seguridad, retoma en su secuela la historia de Ray Breslin, un experto en seguridad especializado en diseñar y evaluar cárceles imposibles de escapar.

¿De qué se trata Fuga de Hades 2?

El conflicto central de Fuga de Hades 2 se desencadena cuando uno de los colaboradores más importantes de Breslin, Shu Ren, es secuestrado junto a un empresario tecnológico y trasladado a una prisión secreta conocida como “Hades”. Se trata de un centro de detención clandestino, altamente sofisticado, donde los reclusos no solo están aislados, sino que también son obligados a enfrentarse entre sí en combates para sobrevivir.

A diferencia de las cárceles tradicionales, el establecimiento funciona con un sistema automatizado, casi sin intervención humana. Su estructura cambia constantemente y está controlada por algoritmos, lo que lo convierte en un entorno impredecible y aparentemente imposible de escapar. Esta particularidad eleva la tensión del relato y obliga a los protagonistas a adaptarse a reglas que mutan permanentemente.

Con el avance de la historia, Breslin decide infiltrarse voluntariamente en "Hades", lo que da lugar a la parte más intensa de la película. Desde adentro, coordina un plan de escape junto a otros prisioneros, combinando estrategia, combate físico y sabotaje del sistema automatizado que controla la prisión.

Con una duración cercana a los 95 minutos, la película apuesta por un ritmo ágil y una trama centrada en la supervivencia y la inteligencia táctica. A pesar de no contar con el mismo impacto que su antecesora, amplía el universo de la saga al introducir una amenaza más tecnológica y deshumanizada.

Ficha técnica de Fuga de Hades 2