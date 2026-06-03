Los 4 récords que podría alcanzar Lionel Messi con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Messi llega al Mundial 2026 como vigente campeón.

Después de su debut en Alemania 2006, la protección bajo el ala de Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010, la dolorosa derrota en la final de Brasil 2014 y el caos de Rusia 2018, Lionel Messi conquistó la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Cinco ediciones pasaron hasta que levantó el trofeo más preciado en el estadio Lusail, donde parecía que iba a ponerse fin a su paso por la cita máxima.

Sin embargo, el capitán de la “Albiceleste” se mantuvo en las canchas, conquistó por segunda vez consecutiva la Copa América y el conjunto nacional lideró las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial 2026. Aunque hubo algo de misterio con respecto a su presencia en esta edición, Lionel Scaloni confirmó la participación de Messi cuando se anunció la lista definitiva hace una semana.

El hecho de que “Leo” vaya a disputar su sexta edición de la Copa del Mundo representa un récord en sí mismo, ya que superará las cinco participaciones de leyendas como Lothar Matthäus con Alemania, Gianluigi Buffon con Italia y Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal con México. Eso sí, este será un récord compartido, ya que será la sexta de Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, aunque “Memo” no sumó minutos en 2006 y 2010.

Por otra parte, Messi tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya que suma 13 anotaciones que lo posicionan en el cuarto lugar de la tabla histórica. Por delante aparecen jugadores retirados como Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15) y Gerd Müller (14), aunque Kylian Mbappé también busca ese récord con sus 13 tantos en dos ediciones.

Además, el capitán también podría ser el máximo asistidor, puesto que actualmente posee 8 asistencias y quedó a dos pase gol de la marca de Pelé, que lidera la tabla con 10. Para finalizar, Messi puede igualar otro récord que Pelé comparte con Cafú y Ronaldo, además de los alemanes Matthäus y Pierre Littbarski, quienes alcanzaron tres finales de la Copa del Mundo. “Leo” tiene dos con Brasil 2014 y Qatar 2022, mientras que Mbappé también tiene dos si se suma Rusia 2018.

El rosarino disputará su última Copa del Mundo.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026