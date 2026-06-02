Los 4 "tocados" que preocupan a Scaloni y podrían perderse el debut en el Mundial 2026

El paso a paso de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina tiene a diez jugadores con complicaciones físicas para el debut en el Mundial 2026, aunque hay cuatro de ellos que preocupan más que el resto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Por lo tanto, será fundamental la evolución de ellos en estos días en el predio de Kansas City (Estados Unidos), para conocer si continuará dentro de la lista final de 26 o serán "cortados" a último momento.

Los protagonistas son nada menos que Emiliano "Dibu" Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes. Los otros seis futbolistas complicados llegarán sin problemas al estreno frente a Argelia por el Grupo J: Nahuel Molina, Nicolás González, Nicolás Paz, Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los 4 lesionados que más preocupan a Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

"Dibu" Martínez

La fractura chica en el dedo anular de la mano derecha le demandará unos 20 días de recuperación en total al arquero marplantense, que ya lleva 13 jornadas de rehabilitación. Por lo tanto, con una semana más de trabajos por delante, todo indica que llegará al choque con Argelia bien físicamente pero sin ritmo futbolístico.

Sin embargo, el hecho de que sea guardavalla colabora en este sentido, ya que un futbolista en ese puesto no necesita tanto rodaje como uno de campo. Uno de los mejores porteros e nivel global no se perderá un compromiso tan trascendente como el bautismo en una Copa del Mundo.

Montiel

El lateral derecho de River Plate se repone de un desgarro en el cuádriceps izquierdo padecido a mediados de mayo que lo sacó de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba. Muy probablemente, "Cachete" no solamente se pierda los amistosos previos contra Honduras e Islandia, sino que además llegaría con lo justo al debut versus Argelia. Si no responde bien en las prácticas que se vienen, será desafectado de la concentración en Dallas para dejarle su lugar a Kevin Mac Allister, Nicolás Capaldo o Agustín Giay.

"Cuti" Romero

El zaguero cordobés representa la mayor preocupación en la Selección Argentina, ya que hace casi dos meses que no juega en Tottenham. El ex Juventus se rehabilita del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha del 12 de abril pasado, lo que llevará entre cinco y ocho semanas de recuperación en total.

Ya descartado para los amistosos, es una incógnita su presencia contra Argelia. Si no llegara, todo indica que lo reemplazará Leonardo Balerdi. Sería una baja sustancial en la última línea, ya que es una pieza determinante del ciclo Scaloni y uno de los mejores centrales del planeta si está diez puntos físicamente.

Paredes

El mediocampista central de Boca Juniors padeció una lesión en el isquiotibial derecho que le llevará unos días de recuperación. Si bien se desmintió el desgarro, lo concreto es que se entrena diferenciado y muy probablemente se pierda el primer amistoso contra Honduras. En duda para el duelo con Islandia, llegaría al estreno en la Copa del Mundo sin rodaje dentro de la cancha.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Scaloni de cambiar la lista de 26?

Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista final de 26 jugadores hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, es decir hasta el lunes 15 de junio a las 22. Los nuevos deberán salir de la prelista de 55 presentada anteriormente.

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El itinerario de la Selección Argentina en Kansas camino al Mundial