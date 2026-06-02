Los 4 "tocados" que preocupan a Scaloni y podrían perderse el debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina tiene a diez jugadores con complicaciones físicas para el debut en el Mundial 2026, aunque hay cuatro de ellos que preocupan más que el resto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Por lo tanto, será fundamental la evolución de ellos en estos días en el predio de Kansas City (Estados Unidos), para conocer si continuará dentro de la lista final de 26 o serán "cortados" a último momento.
Los protagonistas son nada menos que Emiliano "Dibu" Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes. Los otros seis futbolistas complicados llegarán sin problemas al estreno frente a Argelia por el Grupo J: Nahuel Molina, Nicolás González, Nicolás Paz, Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.
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"Dibu" Martínez
La fractura chica en el dedo anular de la mano derecha le demandará unos 20 días de recuperación en total al arquero marplantense, que ya lleva 13 jornadas de rehabilitación. Por lo tanto, con una semana más de trabajos por delante, todo indica que llegará al choque con Argelia bien físicamente pero sin ritmo futbolístico.
Sin embargo, el hecho de que sea guardavalla colabora en este sentido, ya que un futbolista en ese puesto no necesita tanto rodaje como uno de campo. Uno de los mejores porteros e nivel global no se perderá un compromiso tan trascendente como el bautismo en una Copa del Mundo.
Montiel
El lateral derecho de River Plate se repone de un desgarro en el cuádriceps izquierdo padecido a mediados de mayo que lo sacó de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba. Muy probablemente, "Cachete" no solamente se pierda los amistosos previos contra Honduras e Islandia, sino que además llegaría con lo justo al debut versus Argelia. Si no responde bien en las prácticas que se vienen, será desafectado de la concentración en Dallas para dejarle su lugar a Kevin Mac Allister, Nicolás Capaldo o Agustín Giay.
"Cuti" Romero
El zaguero cordobés representa la mayor preocupación en la Selección Argentina, ya que hace casi dos meses que no juega en Tottenham. El ex Juventus se rehabilita del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha del 12 de abril pasado, lo que llevará entre cinco y ocho semanas de recuperación en total.
Ya descartado para los amistosos, es una incógnita su presencia contra Argelia. Si no llegara, todo indica que lo reemplazará Leonardo Balerdi. Sería una baja sustancial en la última línea, ya que es una pieza determinante del ciclo Scaloni y uno de los mejores centrales del planeta si está diez puntos físicamente.
Paredes
El mediocampista central de Boca Juniors padeció una lesión en el isquiotibial derecho que le llevará unos días de recuperación. Si bien se desmintió el desgarro, lo concreto es que se entrena diferenciado y muy probablemente se pierda el primer amistoso contra Honduras. En duda para el duelo con Islandia, llegaría al estreno en la Copa del Mundo sin rodaje dentro de la cancha.
¿Hasta cuándo tiene tiempo Scaloni de cambiar la lista de 26?
Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista final de 26 jugadores hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, es decir hasta el lunes 15 de junio a las 22. Los nuevos deberán salir de la prelista de 55 presentada anteriormente.
El itinerario de la Selección Argentina en Kansas camino al Mundial
- Entrenamientos cada vez más intensos en el predio de Kansas el martes 2 de junio, el miércoles 3 y el jueves 4.
- El viernes 5, viaje a Texas de casi 800 kilómetros para el amistoso contra Honduras en el College Station. El encuentro será el sábado 6 a las 21 de Argentina.
- Regreso a Kansas para la práctica del domingo 7, que apenas será regenerativa para los que hayan jugado más de 60 minutos. En cambio, los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos futbolistas que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano.
- El lunes 8, viaje a Alabama (1100 km.) para el amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 21.30 de Argentina.
- Vuelta a Kansas el mismo martes 9 por la noche, tras el partido.
- Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.