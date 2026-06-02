Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la Justicia ordenó en la jornada del martes un allanamiento en una vivienda vinculada al entorno familiar de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen y único detenido de la causa. El procedimiento se realiza en este momento en la casa de la madre del acusado.

A partir del hallazgo del cuerpo de la adolescente, la Justicia determinó una serie de acciones para reunir nuevas pruebas y esclarecer lo ocurrido durante los días sucesivos a la desaparición de Agostina. Hasta ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre los resultados del allanamiento en la casa de la madre de Barrelier ni sobre los motivos específicos que llevaron a la realización del procedimiento.

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

El Instituto de Medicina Forense de Córdoba dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de la nena de 14 años asesinada en el barrio Cofico. Según el estudio, el femicidio se cometió entre las 23h del sábado 23 de mayo y las 5 de la mañana del domingo 24 de mayo.

El informe entregado a la Justicia sostiene que Agostina posee "posibles signos de abuso sexual" y que murió producto de una asfixia mecánica. En esa línea, el periodista Paulo Kablan, reveló que, de acuerdo a los resultados, Agostina trató de defenderse "arrañando al agresor".

Luego del homicidio, Barrelier habría desmembrado el cuerpo de adolescente y habría dispuesto los restos en dos bolsas de residuo y un tacho de pintura. Al día siguiente, cerca del mediodía, se habría dirigido al barrio Ampliación Ferreyra para descartar el cuerpo en un lugar específico, donde arrojó encima tierra y piedras para que no fuera descubierto. Todavía restan conocer los resultados de los estudios histopatológicos y de los análisis toxicológicos.

Barrelier imputado por femicidio

El pasado lunes la Fiscalía confirmó la imputación del acusado por femicidio. El objetivo de los investigadores es determinar si el asesino actuó solo o en conjunto con otras personas. En este sentido, será de suma importancia conocer si la pareja de Barrelier y su hija estaban presentes al momento del hecho. A su vez, si se encontraban los inquilinos que alquilan habitaciones en esa misma vivienda, ubicada en la calle Juan del Campillo al 300.

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina, Barrelier le envió un audio al padre de la nena negando en todo momento que él tenía algo que ver con la desaparición de la adolescente. "Estoy tratando de dar una mano. Estoy ayudando en lo que más puedo", sostiene. En otro tramo del audio, el femicida apunta contra la madre de Melisa por sospechar de su accionar.

"No puede ser que salgan a hablar así de mí", asevera. El sujeto dio la misma versión a las autoridades policiales. Dijo que Agostina llegó a su casa en el barrio de Cofico y que él le pagó un taxi. "Me dijo si la podía llevar a la casa de un amigo pero le dijo que no tenía movilidad y ahí aparece un auto rojo y se sube en él. No entiendo por qué yo me quedo pegado a esto", cierra.

Lo cierto es que ese auto rojo nunca fue identificado por la policía. Por el contrario, las autoridades encontraron imágennes de una cámara de seguridad en la que se puede ver a Agostina ingresando a la casa de Barrelier, pero sin salir del lugar.