Viviana Canosa reveló el terrible apodo que el gabinete de Milei le puso a Bullrich: "Ella lo sabe"

Viviana Canosa reveló el desconocido apodo que el gabinete de Milei le puso a Bullrich.

La periodista Viviana Canosa volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei y reveló supuestas tensiones internas alrededor de Patricia Bullrich. En Carnaval Stream, la conductora aseguró que la ministra de Seguridad no atraviesa un buen momento dentro del gabinete y lanzó una fuerte frase sobre el apodo que, según dijo, le ponen puertas adentro.

"¿Vos sabés cómo le dicen a Patricia en el gabinete? Más allá de que se sacan la foto y todo eso", comenzó Canosa antes de hacer la revelación que rápidamente se viralizó en redes sociales. Según contó la periodista, dentro del entorno oficialista llaman "la borracha" a Patricia Bullrich. "Ella lo sabe. Patricia no está contenta", afirmó durante la charla.

Las declaraciones se dieron mientras analizaba las tensiones políticas dentro de La Libertad Avanza y las discusiones alrededor de la transparencia en el Gobierno.

Canosa también hizo referencia a la polémica por la presentación de declaraciones juradas y defendió parcialmente la postura de la senadora. "Yo, a favor de Patricia, y no es que estoy a favor de Patricia, tiene razón: si vinimos a terminar con la casta y con la corrupción, voy a la tele y digo ‘che, la verdad que ya me cansé de sacarme fotos, este tipo es corrupto, presentá la declaración jurada’", expresó.

Viviana Canosa reveló el desconocido apodo que el gabinete de Milei le puso a Bullrich.

El "lógico" reclamo de Bullrich

Luego, agregó que Bullrich terminó presentando la documentación correspondiente la semana pasada y consideró “lógico” el reclamo realizado dentro del oficialismo. Así, Bullrich apuró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.