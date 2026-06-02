Agostina Vega habia denunciado a su papá: por qué razones y cuál es el estado de la causa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando capítulos complejos. En las últimas horas trascendió la denuncia que la propia joven le había hecho a su padre, Gabriel Vega, por una presunta agresión física que habría ocurrido en el 2025. Fue realizada por su mamá, Melisa Heredia, y todavía está radicada en la Justicia penal de Córdoba.

La información incorporada al expediente narra un hecho de violencia hacia su hija, lo que habría profundizado el distanciamiento, además de la separación previa entre la madre y su progenitor.

Según fuentes judiciales, la causa se inició por lesiones leves después de que la niña denunciara haber sido golpeada por Vega.

La denuncia que sigue abierta

La causa continúa formalmente vigente y con una imputación en curso. Desde el entorno del papá de Agostina sostienen que la denuncia perdió fuerza con el paso del tiempo y que existirían actas escolares en las que la niña habría manifestado que la acusación era un intento por llamar la atención de su papá en medio de un contexto familiar conflictivo.

El expediente, sin embargo, nunca se cerró. La muerte violenta de la joven complica ahora cualquier posibilidad de avanzar en la reconstrucción de los hechos denunciados por lo cual se podría pensar que la denuncia quedará en la nada.

Al mismo tiempo, el padre de Agostina se convirtió en una de las voces más visibles durante la búsqueda. Su abogada, Fernanda Alaniz, había dado entrevistas a los medios antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo. En esos diálogos había dejado entrever las sospechas sobre el vínculo entre Claudio Barrelier y la mamá de la menor, quien reconoció haber mantenido una relación sentimental con el presunto femicida.

La causa por femicidio

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina, los resultados preliminares de la autopsia revelaron detalles aterradores. El informe determinó que la nena murió por asfixia y que su cuerpo fue desmembrado.

Los especialistas también detectaron posibles lesiones compatibles con abuso sexual, por lo cual se estima que fue violada antes del crimen, aunque no es posible determinarlo de manera concluyente por el estado de los restos hallados.

La definición quedará sujeta al estudio anatomopatológico complementario, que es una pericia indispensable para determinarlo y, en consecuencia, para establecer el alcance de la imputación que tendrá que enfrentar Barrelier.