Con la guerra como fondo, veterana selección iraní busca avanzar en la Copa del Mundo

Foto de archivo de la selección de Irán antes de un partido por la eliminatoria de Asia a la Copa del Mundo ante Corea del Norte

​La preparación de Irán para su cuarta participación mundialista consecutiva se ha visto gravemente afectada por el conflicto ‌con Estados Unidos e Israel, ‌que ha dejado al entrenador Amir Ghalenoei con poco tiempo para mejorar la condición física y desarrollar el ritmo de competición de su veterana plantilla.

Todos los jugadores del equipo de Ghalenoei, excepto seis, militan en la Liga Profesional del Golfo Pérsico, que lleva semanas suspendida como consecuencia de las hostilidades.

El entrenador ​reconoció que la ⁠Copa del Mundo será la última vez que muchos de ‌los jugadores veteranos representen al equipo.

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"Esperamos ofrecer un ⁠rendimiento aceptable en el Mundial y ⁠luego prepararnos para la Copa Asiática, porque después del Mundial también experimentaremos un cambio generacional", dijo recientemente.

Irán comparte el Grupo G con ⁠Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el torneo que ​se disputará del 11 de junio al ‌19 de julio, en la última ‌oportunidad de éxito para muchos en un equipo del ⁠que se esperaba que alcanzara las rondas eliminatorias por primera vez, pero que nunca lo logró.

En cada una de las seis participaciones de Irán en la Copa del Mundo, desde ​su debut ‌en 1978, el país ha sido eliminado de la competición al final de la fase de grupos, logrando solo tres victorias en 18 partidos.

Las eliminaciones más dolorosas se han producido en las dos últimas ediciones, en ⁠las que Irán consiguió victorias sobre Marruecos en 2018 y Gales en 2022, pero aun así se quedó fuera de los octavos de final.

Muchos de los jugadores clave de esos dos torneos, cuando Irán estaba dirigido por Carlos Queiroz, siguen en la selección, y 16 tienen al menos 30 años, incluidos los defensores Shoja Khalilzadeh (37) ‌y Ehsan Hajsafi (36).

Otro miembro de la vieja guardia es el delantero Mehdi Taremi, que en su día fue un goleador letal en la Liga de Campeones de la UEFA con el Porto, pero que, a sus 33 años, ya no es tan peligroso como ‌en el pasado.

Taremi no contará con su compañero habitual de ataque, Sardar Azmoun, que no ha sido seleccionado, mientras que el capitán ‌Alireza Jahanbakhsh disputará ⁠su cuarto Mundial.

A pesar de las molestias físicas de muchos miembros del equipo, los iraníes confían en ​alcanzar los dieciseisavos de final en este torneo ampliado, y un tercer puesto en el grupo podría ser suficiente para asegurar su clasificación.

Con información de Reuters