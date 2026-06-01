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Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de junio 2026

El dólar oficial y MEP se posicionan como la opción más económica del mercado, por debajo del blue.

01 de junio, 2026 | 12.43

El dólar más barato para comprar es el dólar blue, que se ubica en $1.420; mientras que el dólar MEP está $1.436,40 y dólar oficial $1.440. En tanto, el dólar CCL (Contado Con Liqui) supera los $1.486,50 y el dólar "cripto" se ubica a $1.485. En los últimos días, el dólar oficial y el dólar MEP que se compran en bancos y billeteras virtuales lograron casi empatarse en precio y eliminar la brecha entre ambos tipos de cambio.

En este contexto, las diferencias entre las distintas cotizaciones volvieron a achicarse y el precio final para comprar dólares depende cada vez más del banco, la plataforma utilizada y el tipo de operación elegida por cada ahorrista.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

Cómo comprar dólar MEP: paso a paso en junio

  1. Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos.
  2. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital.
  3. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.
  4. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles.
  5. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán.
  6. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco.
  7. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares.
  8. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

A cuánto cotiza el dólar hoy

¿Cómo se compra dólar oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

  • Compra digital (online- Home Banking)

  • Compra en efectivo (por ventanilla)

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones:

  • Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

  • Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

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