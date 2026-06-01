Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de junio 2026

El valor del dólar y el más barato para comprar

El dólar más barato para comprar es el dólar blue, que se ubica en $1.420; mientras que el dólar MEP está $1.436,40 y dólar oficial $1.440. En tanto, el dólar CCL (Contado Con Liqui) supera los $1.486,50 y el dólar "cripto" se ubica a $1.485. En los últimos días, el dólar oficial y el dólar MEP que se compran en bancos y billeteras virtuales lograron casi empatarse en precio y eliminar la brecha entre ambos tipos de cambio.

En este contexto, las diferencias entre las distintas cotizaciones volvieron a achicarse y el precio final para comprar dólares depende cada vez más del banco, la plataforma utilizada y el tipo de operación elegida por cada ahorrista.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

Cómo comprar dólar MEP: paso a paso en junio

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

A cuánto cotiza el dólar hoy

¿Cómo se compra dólar oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online- Home Banking)

Compra en efectivo (por ventanilla)

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones: