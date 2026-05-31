La Fórmula 1 confirmó su plan de emergencia ante la posible cancelación de los GPs de Qatar y Abu Dhabi

Domenicali confirmó el plan para reemplazar Qatar y Abu Dhabi.

Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán han puesto al mundo en alerta ante la posibilidad de que el conflicto se expanda, por no mencionar cómo ha perjudicado al mundo del deporte. Desde deportistas varados en las cercanías a la zona del conflicto hasta las dudas sobre la participación del seleccionado iraní en la Copa del Mundo, la guerra ha afectado a varias disciplinas y la Fórmula 1 no fue la excepción.

De hecho, la máxima categoría se vio forzada a cancelar los GPs de Baréin y Arabia Saudita que debían disputarse en abril, aunque su presidente confirmó que buscan reacomodar al menos una de las fechas perdidas hacia el final de la temporada. “Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras”, afirmó Stefano Domenicali en una reciente entrevista con L’Equipe.

El poco espacio en la agenda y la planificación logística hace que sea demasiado complicado recuperar las dos fechas, incluso retrasando la definición de Abu Dhabi una semana. A eso se suma un factor de mucha importancia: no se sabe cuánto terminará el conflicto en Oriente Medio y, por ende, no hay garantías de que puedan llevarse a cabo las últimas dos fechas del calendario en Qatar y Abu Dhabi.

Si bien son naciones que no se encuentran en la guerra, sí forman parte geográficamente de la zona de conflicto, por lo que organizar las fechas es un riesgo alto en las circunstancias actuales. “Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con complejidad logística, costes de transporte y mucho más”, agregó el presidente de la F1.

De ahí que Domenicali haya mencionado que la decisión sobre el cierre de la temporada se tomará en los próximos meses, aunque resaltó que tienen un plan B para evitar que la temporada termine con el GP de Las Vegas. “Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, cerró el italiano.

Kimi Antonelli es el actual líder del campeonato tras 5 fechas.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026