Liga de Campeones de la UEFA - Final - París Saint Germain - Arsenal

El Paris Saint-Germain (PSG) revalidó su título de ‌la Liga ‌de Campeones con una victoria en la tanda de penales sobre el Arsenal, tras un empate 1-1 en una final muy disputada en ​el Puskas ⁠Arena el sábado.

Gabriel, del ‌Arsenal, lanzó su penal sobre ⁠el travesaño, ⁠dando al PSG una victoria por 4-3 en la definición ⁠por lanzamientos.

Los campeones franceses ​tuvieron el peor comienzo ‌posible después de ‌que Kai Havertz adelantó ⁠al Arsenal en el minuto seis, con un potente disparo que superó ​al ‌portero del PSG, Matvey Safonov.

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Parecía que el PSG no encontraría la manera de superar la defensa ⁠más férrea de Europa, pero Ousmane Demebelé empató desde el punto de penal en el minuto 65 tras una falta de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia.

Un ‌tiempo extra muy disputado no logró un desempate, pero el PSG mantuvo la calma en la tanda de ‌penales para convertirse en el segundo club en la era ‌de la ⁠Liga de Campeones en ganar el trofeo ​en temporadas consecutivas.

Con información de Reuters