El PSG revalida su título de la Liga de Campeones tras vencer al Arsenal en los penales

El Paris Saint-Germain (PSG) revalidó su título de la Liga de Campeones con una victoria en la tanda de penales sobre el Arsenal, tras un empate 1-1 en una final muy disputada en el Puskas Arena el sábado.
Gabriel, del Arsenal, lanzó su penal sobre el travesaño, dando al PSG una victoria por 4-3 en la definición por lanzamientos.
Los campeones franceses tuvieron el peor comienzo posible después de que Kai Havertz adelantó al Arsenal en el minuto seis, con un potente disparo que superó al portero del PSG, Matvey Safonov.
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Parecía que el PSG no encontraría la manera de superar la defensa más férrea de Europa, pero Ousmane Demebelé empató desde el punto de penal en el minuto 65 tras una falta de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia.
Un tiempo extra muy disputado no logró un desempate, pero el PSG mantuvo la calma en la tanda de penales para convertirse en el segundo club en la era de la Liga de Campeones en ganar el trofeo en temporadas consecutivas.
Con información de Reuters