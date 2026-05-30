El PSG volvió a ganar la Champions: el triunfo por penales ante el Arsenal

Este sábado 30 de mayo se desarrolló la gran final de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint Germain en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El campeón fue el PSG que se quedó con el bicampeonato después de que el defensor brasileño Gabriel desvíe su remate en los penales. De esta manera, los "Gunners" vuelven a quedarse con las manos vacías en el torneo continental que todavía no ganaron en su historia y ya se les negó en dos oportunidades.

El primer gol de la tarde llegó a los cinco minutos de la primera mitad cuando Kai Havertz quedó mano a mano con el arquero del PSG y sacó un tremendo remate para abrir el marcador. Sin embargo, en el complemento reaccionó el equipo de Luis Enrique y se encontró con un penal que cambió por gol Ousmane Dembelé a los 20. Dicho resultado obligó a los equipos a jugar el alargue, donde no se sacaron ventajas llevando el duelo a los penales.

El gol de Havertz para el 1 a 0 del Arsenal al PSG

El gol de Dembelé para el empate del PSG ante el Arsenal

El camino del campeón en la Champions League

Fecha 1 - PSG 4-0 Atalanta.

Fecha 2 - Barcelona 1-2 PSG.

Fecha 3 - Bayer Leverkusen 2-7 PSG.

Fecha 4 - PSG 1-2 Bayern Munich.

Fecha 5 - PSG 5-3 Tottenham.

Fecha 6 - Athetlic Bilbao 0-0 PSG.

Fecha 7 - Sporting Lisboa 2-1 PSG.

Fecha 8 - PSG 1-1 Newcastle United.

Playoffs - PSG 5-4 Mónaco (global).

Octavos de final - PSG 8-2 Chelsea (global).

Cuartos de final - PSG 4-0 Liverpool (global).

Semifinales - PSG 6-5 Bayern Munich (global).

Final - PSG 1-1 Arsenal - 4-3 en los penales.

La insólita cargada de los hinchas del Arsenal en Argentina a los del Paris Saint Germain en la final de la Champions League

En un bar argentino se juntó la comunidad de fanáticos de los "Gunners" y en medio del encuentro cantaron "el que no salta es un francés", haciendo referencia justamente a los del rival en la final de la Champions. El medio deportivo Olé compartió dicho video filmado en Sullivan's Bar de Palermo en el que los simpatizantes se mostraron felices tras el gol de Havertz en el inicio del encuentro disputado en Budapest.