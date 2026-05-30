Coral Brillante: así son las uñas más virales para este otoño-invierno 2026.

El Bright Coral (Coral Brillante) es el color de uñas que va a brillar esta temporada otoño-invierno 2026, según manicuras de celebridades. Además de los colores de uñas típicos para las temporadas de frío, como el bordó, violeta oscuro, rojo y negro, hay otros muy diferentes que también ya son tendencia.

Este color, como su nombre lo indica, es un tono coral que se destaca por su brillo. Transmite mucha frescura y alegría y, aunque muchos lo asocian con un color más para el verano o la primavera, este invierno las tendencias apuntan a no guiarse por eso.

“Los colores brillantes y llenos de energía siempre vuelven. Me encanta cómo el coral intenso hace que una manicura se vea al instante fresca, divertida y llena de vitalidad”, explica Maryna Slynko, artista internacional de uñas, educadora y fundadora de Slynko Beauty Bloom, en diálogo con Real Simple.

Bright Coral: las ventajas de este tono de uñas

Aunque durante años los esmaltes oscuros dominaron los meses de frío, cada vez más expertos apuestan por incorporar colores inesperados para darle un giro moderno a la manicura. En ese sentido, el Bright Coral se posiciona como una de las apuestas más originales del otoño-invierno 2026.

Otra de sus ventajas es que funciona tanto en diseños minimalistas como en nail arts más elaborados. Puede lucirse en uñas cortas y naturales, así como en formas almendradas o largas, adaptándose a distintos estilos y preferencias.

Además, combina muy bien con acabados brillantes, efecto gel e incluso detalles metálicos en dorado o plateado. Por eso, muchas manicuras lo consideran una alternativa ideal para quienes buscan salir de los clásicos tonos oscuros sin renunciar a la elegancia.

Si querés sumarte a esta tendencia, podés llevarlo en una manicura monocromática o combinarlo con diseños como francesitas de colores, detalles florales o efectos degradados para conseguir un resultado fresco, moderno y lleno de personalidad.

Con qué forma de uñas quedan mejor

Estas dos formas son las que mejor potencian el efecto fresco, vibrante y moderno que caracteriza a este tono tendencia para el otoño-invierno 2026:

1. Uñas almendradas

Son la opción más elegante para llevar el Bright Coral. La forma estiliza visualmente los dedos y equilibra la intensidad del color, logrando una manicura sofisticada, moderna y femenina.

2. Uñas squoval (cuadradas con bordes redondeados)

Son una de las formas más versátiles y favorecedoras. Al combinar líneas suaves con una estructura prolija, permiten que el Bright Coral se convierta en el protagonista de la manicura sin perder elegancia ni practicidad.