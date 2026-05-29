El Arsenal de Arteta busca hacer historia ante el PSG tras la conquista de la Premier

Liga de Campeones de la UEFA - Final - Entrenamiento del Arsenal

El Arsenal está ansioso por hacer historia y ganar su primera final ‌de la Liga de ‌Campeones tras haber saboreado el éxito con el reciente título de la Premier League, dijo el viernes su entrenador Mikel Arteta.

El choque del sábado en Budapest enfrentará al recién coronado campeón de Inglaterra contra un Paris Saint-Germain lleno ​de confianza que ⁠lo eliminó de la competición el año ‌pasado en las semifinales.

El primer triunfo ⁠nacional del Arsenal en 22 ⁠años significa que llegan a la gran final del sábado con la moral por las nubes y ⁠con ganas de confirmar su estatus ​entre la élite europea.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, volverá a ‌contar con el lateral ‌derecho holandés Jurrien Timber, que llevaba lesionado desde ⁠marzo y que, si juega, se enfrentará al emocionante extremo georgiano del PSG, Khvicha Kvaratskhelia.

"Mañana tenemos la oportunidad de escribir un nuevo ​capítulo en ‌la historia del club", dijo Arteta a periodistas.

"Mañana tenemos que jugar con claridad, mucho coraje y ganas de ganar, pero contamos con esos tres aspectos".

El español dijo ⁠que la victoria en la Premier League no había aliviado la presión sobre el equipo, sino que, por el contrario, había avivado el fuego de los jugadores.

"La ambición es mayor", dijo Arteta. "Hemos ganado y queremos el segundo título, es de lo único ‌que hemos estado hablando. Eso tiene que ser una plataforma para alcanzar metas más altas".

Se ha hablado mucho de las exigencias de la Premier League en comparación con la Ligue 1 francesa, ‌pero el extremo del Arsenal Bukayo Saka dijo que no habría fatiga dado el trofeo que está en ‌juego.

"Un partido ⁠como este no se va a decidir por los minutos, se va a ​decidir por los momentos", dijo Saka. "Es una oportunidad enorme para hacer algo especial".

(Reportaje de Marc Jones; edición en español de Javier López de Lérida)