Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha manifestado oficialmente su "preocupación" ante las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien anunció haber ordenado al Ejército la ocupación de un 10 % adicional de la Franja de Gaza, elevando el control total al 70 % del enclave palestino. La alarma diplomática internacional se encendió luego de que Netanyahu ventilara sus intenciones de retomar la ofensiva total sobre el territorio palestino.

La portavoz de la cancillería alemana, Kathrin Deschauer, advirtió en una rueda de prensa en Berlín que, de confirmarse este avance territorial, se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria, la cual calificó de "importancia vital" para la población civil. "La división de Gaza no debe ser duradera y no debe consolidarse", enfatizó la funcionaria, subrayando que las acciones de Israel chocan directamente con el plan de paz de 20 puntos defendido por el Gobierno alemán, el cual contempla también el desarme del grupo islamista Hamás.

Netanyahu ironizó sobre el control actual: "Controlamos más o menos el 60 % de la Franja. Estábamos en el 50 %, ahora hemos avanzado al 60 %, y he dado orden de llegar al…”, pausó Netanyahu ante el público en un evento que se llevó a cabo en Cisjordania. Ante el grito de un asistente que pidió el "¡El 100 por ciento!", el primer ministro respondió entre risas: "Vayamos en orden. Primero el 70 %, empezamos con eso".

Este nuevo movimiento militar quiebra los compromisos asumidos recientemente en la región. Tras la devastadora ofensiva iniciada por Israel a raíz de los ataques de Hamás en 2023, las partes en conflicto lograron firmar un acuerdo de alto al fuego en octubre de 2025. Aquel pacto trazó un límite de repliegue para las tropas israelíes conocido como la Línea Amarilla, la cual garantizaba a Tel Aviv el manejo del 52 % de la Franja de Gaza. No obstante, las denuncias de violaciones al alto al fuego por parte de las fuerzas israelíes han sido constantes a través de ataques continuos y desplazamientos de la población civil palestina.

Para consolidar este avance terrestre sin una frontera física delimitada, el Ejército israelí modificó de forma unilateral el terreno moviendo los bloques de cemento originales. Mediante el establecimiento de una segunda área restringida (marcada visualmente en color naranja), análisis de imágenes satelitales confirman que Israel ya domina de facto alrededor del 65 % del territorio de Gaza.

Expertos señalan que el Gobierno de Netanyahu aprovechó la ventana geopolítica y el foco mediático derivado de la reciente operación conjunta con Estados Unidos contra Irán para acelerar su avance sobre el territorio palestino. Hasta el momento, esta expansión y la violación de los términos del acuerdo de 2025 han sido recibidas con silencio por la Junta de la Paz presidida por Donald Trump, organismo internacional que nominalmente tiene a su cargo la reconstrucción del devastado enclave y la supervisión del cese de las hostilidades.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.