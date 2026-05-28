Egipto vence 1-0 a Rusia en amistoso de preparación para el Mundial

Mostafa Ziko, de Egipto, celebra tras marcar ante Rusia en un amistoso

La selección de Egipto inició sus ‌preparativos para ‌el Mundial con una victoria 1-0 en casa ante Rusia el jueves, aunque su figura clave, Mohamed Salah, se quedó ​en ⁠el banquillo en el ‌amistoso disputado en El ⁠Cairo.

Un cabezazo ⁠de Mostafa Ziko en el minuto 65 marcó la diferencia ⁠para Egipto, que ​alineó a Omar ‌Marmoush en el ‌11 inicial y contó ⁠con el regreso del defensa central Mohamed Abdelmoneim tras una lesión ​de larga ‌duración. El entrenador, además, realizó 10 cambios durante el partido.

Salah se incorporó a sus ⁠compañeros el miércoles tras un emotivo final de su etapa en el Liverpool el fin de semana, por lo que era probable ‌que se perdiera el partido.

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Egipto jugará un amistoso contra Brasil en Cleveland el 6 de junio antes de ‌comenzar su andadura en el Grupo G del Mundial ‌contra ⁠Bélgica en Seattle el 15 de junio.

(Escrito ​por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)