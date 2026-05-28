Egipto vence 1-0 a Rusia en amistoso de preparación para el Mundial

La selección de Egipto inició sus preparativos para el Mundial con una victoria 1-0 en casa ante Rusia el jueves, aunque su figura clave, Mohamed Salah, se quedó en el banquillo en el amistoso disputado en El Cairo.
Un cabezazo de Mostafa Ziko en el minuto 65 marcó la diferencia para Egipto, que alineó a Omar Marmoush en el 11 inicial y contó con el regreso del defensa central Mohamed Abdelmoneim tras una lesión de larga duración. El entrenador, además, realizó 10 cambios durante el partido.
Salah se incorporó a sus compañeros el miércoles tras un emotivo final de su etapa en el Liverpool el fin de semana, por lo que era probable que se perdiera el partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Egipto jugará un amistoso contra Brasil en Cleveland el 6 de junio antes de comenzar su andadura en el Grupo G del Mundial contra Bélgica en Seattle el 15 de junio.
(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)