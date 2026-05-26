El truco con botellas de plástico y mangueras para tener agua caliente gratis todo el año

El truco con botellas de plástico para tener agua caliente gratis.

Con la llegada del frío la calefacción del hogar es un problema para muchas familias ya que las tarifas aumentan todos los meses y el poder adquisitivo es cada vez menor. Sin embargo hay un truco para tener agua caliente todo el año gratis y con materiales sencillos de conseguir.

Un grupo de cuatro jóvenes estudiantes lanzó Energías Solidarias, una iniciativa que fabrica termotanques solares caseros con materiales reciclados para ayudar a familias que no cuentan con recursos económicos suficientes. Usan botellas, envases tetrabrik y latas, entre otros insumos, para construir estos dispositivos sustentables.

Francisco Furey y Manuel Quiroga, dos de los integrantes, comentaron: “Somos un grupo de cuatro chicos que desde hace un tiempo hacemos instalación de equipos térmico solares, y desde el año pasado iniciamos este costado solidario después de aprender cómo se hacen los termotanques solares con materiales reutilizados”.

Además de fabricar los termotanques, organizan talleres abiertos a la comunidad donde enseñan a construirlos. “Hacemos talleres populares e invitamos a la comunidad a participar y aprender, y con lo que cobramos por esos talleres compramos los materiales que necesitamos para hacer el termotanque que luego se destina a una familia con necesidad”, explicaron.

Cómo es el armado de los termotanques solidarios

El proceso de armado dura un fin de semana completo. “Vamos con todos los materiales, armamos el conector, ensamblamos y le dejamos instalado el sistema a una familia que lo necesite”, detallaron Francisco y Manuel, quienes también enseñan a usar el agua de manera responsable para que el termotanque de 60 litros rinda lo máximo posible.

El equipo está integrado también por Ramiro Angeli, Pablo Jiménez y el colaborador José Dobla. Entre ellos suman conocimientos en ingeniería industrial, licenciatura en ambiente y energías renovables, y gestión ambiental. Solamente en su primer año de vida fabricaron ocho termotanques con fines solidarios con este proyecto que fue creciendo con el tiempo.

Estos talleres sirven para que las personas aprendan a utilizar estos recursos pero también para construir termotanques para otras personas necesitadas y así completar un círculo de ayuda en comunidad. La idea se fue extendiendo y llegaron a varias zonas de la provincia de Córdoba.

La iniciativa se extendió a distintas zonas de Córdoba.

Quienes quieran sumarse o conocer más sobre esta propuesta pueden contactarse a través de la cuenta de Facebook "Energías Solidarias" y formar parte de esta comunidad que combina sustentabilidad y solidaridad para mejorar la calidad de vida de muchas familias.