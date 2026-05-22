Quintela cuestionó a mandatarios provinciales que respaldaron la reforma de Zona Fría: “Apoyan a su propio verdugo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió al avance del proyecto que propone modificar el régimen de Zona Fría y cuestionó el acompañamiento de diputados de distintas provincias a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, sostuvo que algunos mandatarios provinciales “apoyan a su propio verdugo” al respaldar medidas que, según afirmó, terminarán afectando a sus propios ciudadanos.

La iniciativa promovida por La Libertad Avanza obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y plantea cambios sobre el esquema de subsidios al gas natural vigente desde 2021. El proyecto busca reducir el alcance de los descuentos tarifarios incluidos en el régimen y ahora deberá ser debatido en el Senado. De aprobarse definitivamente, millones de hogares de distintas provincias podrían perder el beneficio.

En diálogo con Futurock, Quintela consideró “inexplicable” el respaldo de algunos gobernadores al proyecto y aseguró que las consecuencias de la quita de subsidios también impactarán sobre las provincias que acompañaron la propuesta. “Muchos de los gobernadores que hicieron votar a sus diputados a favor de esta ley van a sufrir junto a sus conciudadanos las consecuencias”, expresó.

En ese marco, el mandatario riojano mencionó particularmente a provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, cuyos usuarios también podrían verse afectados por los cambios en el régimen tarifario. Además, advirtió que el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei continuará profundizándose y sostuvo que sus efectos ya comienzan a sentirse en áreas sensibles como la salud pública, los salarios y los servicios esenciales.

Un ajuste para el bolsillo de las familias

"Cada vez va a ser más salvaje el ajuste", afirmó Quintela, quien además cuestionó la actitud de algunos mandatarios provinciales frente al Gobierno nacional y aseguró: "Vimos gobernadores que empezaron a tener una actitud genuflexa ante el poder central. No me interesa juzgarlos, creo que el pueblo de sus provincias los va a juzgar".

En paralelo, explicó que en La Rioja el Gobierno provincial definió un esquema de prioridades centrado en el sostenimiento de salarios y servicios esenciales: "Nuestra prioridad es el pago de salarios porque el sector público cumple un rol fundamental en la economía provincial", sostuvo.

Quintela también alertó sobre el impacto del ajuste en el sistema sanitario y cuestionó la eliminación de distintos programas nacionales vinculados a medicamentos y asistencia social. "Ya veníamos complicados por la quita de medicamentos oncológicos, los remedios para patologías terminales y para jubilados. Ahora se suman la eliminación del programa Sumar y del programa Remediar", expresó.

Según advirtió, estas medidas terminan trasladando la presión sobre los sistemas públicos provinciales de salud. "Las provincias vamos a sufrir un colapso en cualquier momento", alertó el gobernador riojano.

Reunión de gobernadores y estrategia común

En otro tramo de sus declaraciones, Quintela adelantó que el próximo 2 de junio mantendrá una reunión con otros gobernadores para analizar la situación económica y política que atraviesan las provincias. “Espero poder plantearlo con claridad para que podamos construir una estrategia de resistencia desde las provincias y junto a los trabajadores”, señaló.

El mandatario hizo referencia además a la posición de legisladores de distintos espacios provinciales que acompañaron las modificaciones al régimen de zonas frías, entre ellos diputados vinculados a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.