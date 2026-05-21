Ciudad de Nueva York ofrece entradas para el Mundial a 50 dólares para los residentes

FOTO DE ARCHIVO: El alcalde de Nueva York, Mamdani, y la gobernadora de Nueva York, Hochul, asisten a una rueda de prensa en la que se anuncia la zona de aficionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York

​La ciudad de Nueva York ofrecerá a sus residentes la oportunidad de conseguir entradas a 50 dólares ‌para los partidos del ‌Mundial que se disputarán en Nueva Jersey, anunció el jueves el alcalde Zohran Mamdani.

Se pondrán a disposición 1.000 entradas a precio reducido mediante un sistema de sorteo.

Las entradas con descuento incluyen transporte gratuito de ida y vuelta en autobús al estadio de East Rutherford, de Nueva Jersey, ​y se repartirán ⁠entre cinco partidos de la fase de grupos y ‌dos de la fase eliminatoria, con 150 entradas ⁠disponibles por partido.

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"Nos estamos asegurando ⁠de que los trabajadores no se vean excluidos por el precio de un evento que ellos mismos han ayudado a ⁠crear", dijo Mamdani en una rueda de prensa celebrada ​en el barrio de Harlem, en ‌la que bromeó con que el ‌precio de 50 dólares equivalía a cinco cafés ⁠en la ciudad de Nueva York.

A partir del 25 de mayo, los residentes podrán participar en un sorteo para tener la oportunidad de comprar las entradas, que serán ​intransferibles y ‌se entregarán a los ganadores en el punto de embarque del autobús, en un esfuerzo por evitar la reventa.

La asequibilidad de las entradas ha sido una cuestión clave para el torneo que organizan ⁠conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

Según TicketData, una plataforma de seguimiento de precios de entradas, el costo medio de acceso a un partido de la fase de grupos en Nueva York era, a fecha de miércoles, de 864 dólares. Algunas entradas de reventa se anuncian por miles de dólares en diversas ‌plataformas, incluido el mercado oficial de reventa e intercambio de la FIFA.

Las mejores localidades para la final del 19 de julio en Nueva Jersey se pusieron a la venta por casi 33.000 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió ‌este mes los elevados precios de las entradas para el Mundial.

"Este es el momento de asegurarnos de que todo el mundo ‌se sienta incluido, ⁠de que todo el mundo se sienta animado", dijo el concejal de Nueva York Yusef ​Salaam.

Los ganadores del sorteo podrán comprar hasta dos entradas cada uno.

Con información de Reuters