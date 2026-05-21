Koino Yokan llega a Complejo C con canciones inéditas, invitados y un disco en camino.

A fuerza de melodías pegadizas, sensibilidad pop y una estética cada vez más definida, Koino Yokan se convirtió en una de las bandas jóvenes con mayor crecimiento dentro de la nueva escena del rock argentino. Después de una seguidilla de singles y de consolidar una comunidad propia alrededor de sus shows, el dúo se prepara para volver al escenario de Complejo C este sábado 23 de mayo con un recital que promete adelantos inéditos, invitados y una nueva etapa sonora.

En la previa del show, los músicos hablaron sobre Morirme con vos, su flamante colaboración junto a Cruzando el Charco, el vínculo artístico y humano que construyeron con la banda platense y el próximo disco que planean editar este año. También reflexionaron sobre sus nuevas influencias, de Andrés Calamaro a Paul McCartney, y sobre cómo cambió su manera de pensar las canciones.

El dúo formado por Tomás Otero y Jeremías Oro que supo conquistar al público primero con covers y después con canciones propias que hoy ya son parte de su identidad.

“Estamos con mucha expectativa y con ganas de que llegue ya”, dicen apenas comienza la charla, instalados en las inmediaciones del venue porteño. “Nos gusta mucho este lugar. Ya tocamos un par de veces acá y tocar en Buenos Aires, a media hora de casa, está buenísimo”.

Cómo surgió la colaboración entre Koino Yokan y Cruzando el Charco

La conversación inevitablemente desemboca en Morirme con vos, el single que sorprendió por su giro sonoro más cercano al synth pop y al rock melódico de los 2000. Una canción que, incluso para ellos, remite inevitablemente al universo de Tan Biónica. “No fue una referencia explícita desde la composición, pero sí desde la producción”, reconocen. “El tema ya te llevaba solo para ese lugar. Medio rock synth pop bien biónico. Cuando apareció dijimos: ‘Che, esto es muy Tan Biónica’”.

La canción, sin embargo, no es nueva. Según cuentan, nació hace alrededor de cinco años y quedó guardada entre las decenas de demos y composiciones que acumulan desde sus comienzos. “Componemos muchísimo los dos. Hay temas que nos encantan de entrada y salen enseguida, y otros quedan ahí. Después de años decimos: ‘¿Te acordás de ese tema?’ y lo retomamos desde otro lugar”.

Cuando decidieron recuperarlo, hubo algo que tuvieron claro desde el principio, querían que fuera su primera colaboración oficial y soñaban con hacerla junto a Cruzando el Charco. “Hace mucho queríamos hacer algo con ellos. Les mandamos varios temas y ellos eligieron este”, explican.

A primera vista, la unión entre ambas bandas podría parecer inesperada: de un lado, el rock barrial y festivo de Cruzando el Charco; del otro, el costado más pop y melancólico de Koino Yokan. Pero ellos no ven esa diferencia como una contradicción. “Quizás visualmente somos distintos, por la estética o la energía de los shows. Pero si agarrás una guitarra y tocás las canciones, en el fondo es lo mismo”, dicen. “Son canciones de rock y de pop. Sacándole las vestiduras, compartimos muchas cosas”.

El vínculo con la banda platense viene desde hace años. Compartieron escenarios en festivales, fechas en vivo y hasta participaron juntos en el Luna Park de Cruzando el Charco. Pero además hay una admiración personal muy profunda. “Antes de conocerlos, escuché un disco de ellos en la radio y me voló la cabeza”, recuerdan. “Sentí que reunía un montón de elementos que me gustaban y pensé: ‘Yo podría hacer algo así’. Eso me inspiró a sentarme y escribir mis primeras canciones”.

También destacan la actitud generosa de la banda liderada por Francisco Lago dentro de la escena. “Cuando muchas bandas crecen, empiezan a juntarse solo con artistas populares. Ellos no. Siempre colaboran con amigos o con músicos que les gustan, aunque no los conozca nadie. Eso habla muy bien de ellos”.

El nuevo single funciona además como puerta de entrada a una etapa distinta para Koino Yokan. Después de editar su último álbum de estudio en 2023 y lanzar varios sencillos por separado, el grupo ya trabaja en un nuevo disco que llegará este año y que tendrá la particularidad de ser un disco de colaboraciones. “Nunca habíamos hecho feats y ahora terminamos haciendo un montón”, cuentan entre risas. “Le propusimos colaborar a muchísimos artistas y todos dijeron que sí”.

Aunque prefieren no adelantar nombres, sí revelan que el material está siendo mezclado por Nico Btesh, con quien encontraron nuevas formas de trabajo. “Aprendimos muchísimo. Nos hizo descubrir cosas nuestras que no sabíamos que estaban”. Musicalmente, el próximo álbum marcará un viraje más orientado al rock clásico argentino. “Quizás hay menos pop y más rock nacional”, admiten. “Las referencias que más nos están moviendo ahora son Calamaro, Billy Joel y Wings”.

La fecha en Complejo C será especial porque incluirá canciones inéditas y adelantos del próximo disco. Incluso planean filmar el recital y convertirlo en un documento audiovisual de esta nueva etapa. “Estamos ensayando más que nunca”, aseguran. “Pero además de ensayar hacemos todo nosotros: los arreglos, los visuales, el merch, la ropa, las luces, la producción, las reuniones… Un show independiente demanda muchísimo”.

Después de este recital, el plan es terminar el disco y salir a presentarlo en una gira durante la segunda mitad del año. Mientras tanto, Koino Yokan sigue construyendo su propio lenguaje dentro del nuevo rock argentino, uno donde conviven el pop emocional, la nostalgia dosmilera, la canción clásica y la búsqueda permanente de melodías capaces de perdurar en el tiempo.