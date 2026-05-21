El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, no tiene piedad con el bolsillo de los trabajadores. Desde este jueves comienza a regir la nueva tarifa sancionada en su momento por el Concejo Deliberante capitalino.para el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores. El incremento representa un 4,82% y su aplicación estaba prevista para el pasado 10 de mayo, tal como se estableció en el Decreto del Ejecutivo Municipal Nº1074.26.040.

La Dirección de Fiscalización de Transporte dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer este miércoles el esquema de valores estipulado en la nueva tarifa que se aplica en la capital jujeña.

Este ajuste tarifario se da en un contexto de crisis en el sistema. El mes pasado, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. La asociación gremial denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.

Uno de los voceros de los trabajadores dijo que nunca "recibieron elementos de seguridad" para trabajar, tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligaba a pagar por repuestos rotos o si falla la instalación. Según detalló el medio Jujuy Al Momento, los empleados sostienen que no desean ser reincorporados debido a la prepotencia de la gerencia y solo exigen el pago de lo adeudado. En medio del conflicto, apuntaron contra la UTA local por no brindar su apoyo en este momento y señalaron que se registró una situación similar el año pasado con otro grupo de choferes cesanteados.

Aumenta el transporte en Jujuy: cuáles son los nuevos valores

Con la disposición de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el cuadro tarifario quedó de la siguiente manera:

San Salvador a Reyes: $1.333,86

San Salvador a Guerrero: $1.534,34

San Salvador a San Pablo de Reyes: $1.534,34

San Salvador a Termas de Reyes: $1.733,90

San Salvador a Yala: $1.733,90

San Salvador a Los Nogales: $1.934,37

San Salvador a Lozano: $1.934,37

San Salvador a León: $2.133,93

Sube el gas envasado en Jujuy: la garrafa de 10 kilos se vende a $25.000

El precio del gas envasado registró un nuevo incremento en el valor de las garrafas: los envases de 10 kilos pasaron a costar $25.000. El ajuste del 4,16% representa el segundo aumento en menos de un mes.

El aumento impacta de lleno en los hogares que dependen del gas envasado para cocinar, calefaccionarse o calentar agua, sobre todo en sectores donde no existe red de gas natural. El incremento llega en plena temporada de bajas temperaturas, cuando crece la demanda de gas envasado en distintos puntos del país.

Comercios y distribuidores comenzaron a actualizar los precios durante los últimos días y advirtieron que los valores podrían variar según la zona y el costo del traslado. En provincias del norte argentino, muchas familias recurren a este sistema como única alternativa para afrontar el invierno.

La garrafa de 10 kilos se mantiene como la opción más buscada por los usuarios, aunque el salto de precio comenzó a generar cambios en los hábitos de consumo. En algunos casos, familias optan por reducir el uso diario para intentar extender la duración del envase. También se esperan otros valores para otros formatos: según detalló el medio Todo Jujuy, la garrafa de 15 kilos rondará los $38.000, mientras que la de 45 kilos ya supera los $100.000.