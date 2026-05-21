Milei quiere dejar atrás el escándalo Adorni y avanza con un paquete de leyes polémicas en el Congreso

Javier Milei y Manuel Adorni se reunieron durante tres horas en la quinta de Olivos. De allí se resolvió que este viernes, el Gobierno enviará otro paquete de leyes polémicas que generarán debate público. Se trata de una forma de alejar el caso Adorni y las internas explosivas entre Santiago Caputo y Martín Menem que sacuden al Gobierno desde hace varias semanas.

El Gobierno quiere volver a mostrar iniciativa luego de dos meses de estar a la defensiva y con la gestión paralizada por la situación judicial del jefe de Gabinete.

Menem ayer metió un 3-0 en Diputados que fue celebrado por su entorno. Logró la Ley Hojarasca, la de Zona Fría y frenó el pedido de interpelación a Adorni. Por eso, hoy decidió salir a hablar a la mañana temprano el presidente de la cámara de Diputados. Sobre la interna con Caputo y el sorpresivo apoyo que tuvo de Milei, en su entorno destacaron: "Martín habló igual que siempre, no cambia nada. Contó lo que viene contando desde que pasó esto. Y fue corto y claro: esto se resuelve en el vestuario", afirmaron a El Destape.

Caputo y Menem se volverán a ver cara a cara el lunes y el martes. "Va a ser con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política, tal vez algunos escalan más o menos", dijo Menem hoy en la radio.

Patricia Bullrich tiene ahora la responsabilidad de lograr aprobar los proyectos girados desde Diputados al Senado. "Pato" aun no tiene votos y no hay certezas de conseguirlos. ¿Una trampa del karinismo?

Karina Milei y Bullrich transitan ese momento donde ambas se necesitan pero para afuera empieza a haber movimientos contrarios. La Secretaria General de Presidencia la borró de las reuniones de Gabinete.

El lunes pretenden que no esté. Habrá encuentro luego del Tedeum en la Catedral, adonde la exministra no confirma si irá ya que estará el Presidente con sus ministros.

Como dato llamativo: Santiago Caputo no irá al Tedeum pero sí estará en la reunión de Gabinete, al igual que Martín Menem. Ambos no son ministros. ¿Y Pato? Por ahora, afuera. Donde sí se la dejará estar a Bullrich es en la reunión de mesa política del martes a las 11 horas donde se avanzará en la estrategia para obtener los votos para las leyes aprobadas en Diputados.

Hoy Adorni llegó a las 9 de la mañana a Olivos y se fue pasadas las 12. Con Milei quedaron en que mañana presentarán cuatro nuevas leyes. Se especulan con que ingresen al Congreso el Súper RIGI, la eliminación del etiquetado en los alimentos (adiós octógonos) y se especula con algún tipo de modificación a la ley de medios para que los periodistas presenten su declaración jurada y estén políticamente expuestos, como los funcionarios.