Morderse las uñas podría ser más que un simple hábito: qué relación tiene con la ansiedad y la depresión.

Morderse las uñas suele verse como una costumbre nerviosa o un gesto automático sin demasiada importancia. Sin embargo, cada vez más especialistas en salud mental remarcan que este comportamiento, conocido como onicofagia, puede funcionar como una señal emocional mucho más profunda de lo que parece.

Aunque muchas personas lo hacen de manera inconsciente, especialmente en momentos de tensión o aburrimiento, psicólogos y expertos en conducta aseguran que este hábito suele estar asociado a dificultades para gestionar ciertas emociones, particularmente la ansiedad y el estrés. En algunos casos, incluso puede vincularse con cuadros depresivos.

Qué hay detrás de la onicofagia

Desde el centro De Salud Psicólogos explican que las causas más frecuentes detrás de este comportamiento incluyen ansiedad, inseguridad, frustración, timidez, baja autoestima y depresión. También puede aparecer asociado a trastornos obsesivo-compulsivos o a otras conductas repetitivas centradas en el cuerpo.

El problema es que muchas veces el hábito se vuelve tan automático que la persona deja de notar cuándo lo hace. Puede aparecer mientras trabaja, mira televisión, estudia o atraviesa situaciones de tensión cotidiana.

Según especialistas, lejos de tratarse de un simple “mal hábito”, la onicofagia funciona como una respuesta emocional que genera una sensación momentánea de alivio frente al estrés o la ansiedad. El problema es que esa calma suele durar poco y luego aparecen sentimientos de culpa, vergüenza o frustración.

Morderse las uñas podría ser más que un simple hábito: qué relación tiene con la ansiedad y la depresión.

Uno de los puntos en los que más coinciden los especialistas es que la onicofagia suele intensificarse en momentos de tensión emocional. Diversos estudios señalan que estas conductas repetitivas ayudan a descargar ansiedad acumulada o a regular emociones incómodas.

Incluso algunas investigaciones vinculan este comportamiento con rasgos perfeccionistas, baja tolerancia a la frustración y necesidad constante de control. Por eso, muchas personas no logran abandonar el hábito únicamente “poniendo voluntad”. Cuando el comportamiento está conectado con factores emocionales más profundos, suele requerir un abordaje más amplio.

Cuándo puede convertirse en un problema

Además del impacto psicológico, morderse las uñas de forma persistente puede generar consecuencias físicas importantes. Entre las más frecuentes aparecen heridas, infecciones, sangrado en las cutículas y deformaciones en las uñas.

Los especialistas advierten que el problema merece atención especialmente cuando:

el hábito ocurre todos los días

genera lesiones visibles

aparece de forma compulsiva

o produce malestar emocional y vergüenza

En esos casos, puede ser útil consultar con profesionales de salud mental para identificar qué emociones o situaciones están actuando como desencadenantes.