El empate 1-1 de Boca Juniors ante Cruzeiro por la Copa Libertadores dejó mucho más que un análisis táctico y la actualdiad xeneize en el certamen continental. En los estudios de ESPN, durante una nueva edición de F90, el panel protagonizó una discusión encendida que pasó rápidamente del fútbol a las sospechas sobre el arbitraje y la conformación del VAR.

Federico "Negro" Bulos fue el primero en tomar la palabra e intentó rescatar aspectos positivos del planteo del equipo de Claudio Úbeda. "Para mí Boca jugó un muy buen primer tiempo", señaló el periodista, aunque reconoció que el equipo pagó cara su falta de definición. El propio zócalo de ESPN sintetizaba el panorama con una frase elocuente: "Boca no lo supo definir y quedó al borde del abismo". Exagerado si se piensa que Boca debe ganar su próximo partido de local contra Universidad Católica de Chile para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Pero la paciencia para el análisis puramente futbolístico duró poco en el estudio de F90. Sebastián "Pollo" Vignolo torció el rumbo del programa con una declaración directa: "Yo quiero ir a las polémicas". A partir de ahí, el termómetro del estudio subió sin freno.

Ruggeri apuntó al corazón del VAR: "¿Saben de dónde eran?"

Oscar Ruggeri no se anduvo con vueltas. Fiel a su estilo frontal, el excampeón del mundo esquivó el debate sobre infracciones menores y fue directo a la cabina del VAR. Con la mirada desafiante y gesticulando hacia sus compañeros de mesa, lanzó una pregunta que paralizó el estudio: "¿Saben de dónde eran los del VAR?".

Ante el silencio del resto, el Cabezón insistió y reveló que la cabina estaba integrada por un árbitro venezolano y un argentino, una combinación que a su entender resulta insólita para instancias decisivas de la Libertadores. Para Ruggeri, los equipos de trabajo del VAR deberían seguir una lógica de representatividad más estricta que disipe cualquier sospecha: "Para mí debe haber un brasileño, un argentino y un venezolano", sentenció, buscando un equilibrio que garantice imparcialidad cuando se enfrentan equipos de distintos países.

La frase de Bulos que recorrió el programa

Mientras el debate giraba en torno a la nacionalidad de los jueces y los criterios de la Conmebol, Bulos volvió a intervenir con una postura que no dejó margen para la ambigüedad. El periodista dejó de lado el rendimiento futbolístico y las chances desperdiciadas para enfocarse en lo que consideró una injusticia deportiva concreta: "Boca fue claramente perjudicado".

La afirmación generó cruces inmediatos dentro del panel. Algunos integrantes replicaron que la nacionalidad de los árbitros no debería funcionar como excusa para justificar un resultado. Sin embargo, la contundencia de Bulos y el peso de las palabras de Ruggeri ya habían marcado el tono del programa.