La Conmebol publicó los audios de la polémica en Boca vs. Cruzeiro

Horas después de una escandalosa noche en La Bombonera donde Boca Juniors empató 1 a 1 con Cruzeiro por la Copa Libertadores, la Conmebol compartió los audios de las jugadas polémicas. Las mismas privaron al equipo de Claudio Úbeda de quedarse con un triunfo ante su gente, quedando segundo en la fase de grupos a una fecha del final de dicha instancia. Por supuesto, la entidad presidida por Alejandro Domínguez fue la principal apuntada y respondió este miércoles 20 de mayo del 2026.

A través de la página web de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se supo cuáles fueron las determinaciones por parte del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, como también de quiénes estaban al frente del VAR, como es el caso de Ángel Arteaga. Las escandalosas acciones fueron las manos de Milton Delgado y Lucas Romero que dejaron sin un gol y un penal al "Xeneize".

Los audios del VAR en el gol anulado a Miguel Merentiel

De acuerdo con el video publicado, Arteaga observa la mano de Milton Delgado al instante, incluso antes del temate del delantero uruguayo. "Cabecea blanco, el brazo está abierto, pega en la mano y baja...", fue lo que dijo el juez de VAR tras chequear la jugada con diferentes ángulos. Esa misma imagen fue la que le mostraron a Valenzuela. “Dale, voy con mano", respondió el venezolano, como queriéndose sacar de encima rápidamente la situación.

Los audios del VAR en la mano de Romero en Boca vs. Cruzeiro

"Posible mano del atacante y del defensor. A pesar que va en salida la mano está en posición natural además quiere quitar su brazo. Rebote y posición natural", fue lo expresado desde el VAR para no dar lugar a un penal para Boca sobre el cierre del partido. De esta manera, el equipo de Úbeda quedó comprometido de cara a la última fecha y tendrá que ganarle a Universidad Católica para avanzar a octavos de final de la Libertadores.

La mano de Lucas Romero en el final de Boca vs. Cruzeiro en la Copa Libertadores

La respuesta de Lucas Romero sobre la jugada polémica

El futbolista de Cruzeiro habló una vez culminado el encuentro ante Boca Juniors y explicó lo sucedido en el área. "Sí, me pega en la mano en la última jugada del partido", aseguró y luego añadió: "fue totalmente casual". A su vez, sostuvo que tenía el brazo pegado al cuerpo, en todo momento tuvo tranquilidad y hasta lo habló con el árbitro desde que ocurrió la acción. Poco después de finalizado el encuentro, el árbitro Jesús Valenzuela explicó las manos que generaron polémica y el video se viralizó en las redes.

Qué se viene para Boca tras el empate con Cruzeiro en La Bombonera para la Libertadores

En principio, el equipo de Claudio Úbeda deberá esperar lo que pase entre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador este jueves 21 de mayo en tierras trasandinas. De cualquier manera, estará obligado a sumar frente a los chilenos si quiere pasar a octavos, aunque si estos últimos vencen a los ecuatorianos a los del "Sifón" no les quedará otra opción que ganar en La Bombonera. Con una derrota quedarían afuera de la siguiente ronda.