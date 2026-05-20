El corte de pelo ideal para las mayores de 60: moderno, elegante y perfecto para este 2026.

Hay un corte de pelo que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que es ideal para las mujeres de 60 años en adelante. Si estás en este rango etario y no sabés qué corte de cabello hacerte, este te puede inspirar.

Históricamente, se sostuvo que las mujeres al llegar a cierta edad sí o sí debían llevar el pelo corto y rizado, explica Julius Michael es un estilista de celebridades y embajador de la marca Voloom, en diálogo con Real Simple. Sin embargo, eso cambió y ahora no hay un límite de edad para llevar el pelo más largo.

Cuál es el corte en tendencia para este 2026 para las mujeres de 60 en adelante

Las ondas a la altura de los hombros van a ser el corte de pelo que va a brillar este 2026. Es un estilo muy versátil para mujeres mayores de 60 y se puede usar tanto para una cita nocturna como para una salida de día.

Pedile a tu estilista que adapte el largo y las capas a tu tipo de pelo y forma de cara para lograr el resultado más favorecedor. Al peinarlo, podés sumar ondas suaves usando una buclera grande. También podés hacerte ondas con una crema de peinar.

Corte de cabello en tendencia para este 2026, ideal para las mayores de 60.

Para que las ondas a la altura de los hombros luzcan realmente favorecedoras, hay algunos detalles clave a tener en cuenta. Lo importante es hacer énfasis en el movimiento y en la manera en que lo peinás.

Apostá por un efecto natural y suelto, evitando las ondas demasiado marcadas. Sumá capas sutiles para generar volumen y liviandad y evitá el exceso de producto, para no apelmazar el cabello, para obtener mejores resultados. La idea es lograr un look effortless, como si el pelo cayera así de forma natural.

Por qué es tan favorecedor para las mayores de 60

Este tipo de corte se volvió tendencia por cómo acompaña los cambios naturales del cabello con la edad. Aporta volumen en cabellos más finos, suaviza los rasgos y enmarca el rostro, es más fácil de mantener que un pelo muy largo y da un aire moderno sin ser demasiado jugado. Además, al no ser ni muy corto ni muy largo, permite jugar con distintos peinados sin perder practicidad.