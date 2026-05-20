Los puntajes de los futbolistas de Boca Juniors en el empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Los puntajes de Boca en el empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Boca Juniors empató 1 a 1 con Cruzeiro en condición de local por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. A pesar de abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias al tanto de Miguel Merentiel (la gran figura del encuentro), el conjunto brasileño alcanzó el empate en el complemento gracias a Fágner y, si bien tuvo un hombre menos durante varios minutos por la expulsión de Gerson, pudo mantener el resultado.

Tras el encuentro, el 'Xeneize' quedó momentáneamente segundo en su zona en la misma línea de puntos que Universidad Católica, que el próximo jueves enfrenta a Barcelona de Ecuador. En la última jornada, recibirá también al cuadro chileno y depende de sí mismo para lograr la clasificación a los octavos de final.

Los puntajes de Boca en el empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Leandro Brey (5): tuvo una leve responsabilidad en el gol de Cruzeiro, con un disparo que entró por su primer palo y que, aunque llegó a tocar, no desvió. Salvó un mano a mano fundamental sobre el final del partido.

Lautaro Blanco (4.5): poca claridad en la faceta ofensiva que suele ser su fuerte. Tuvo imprecisiones en los minutos finales y no logró capitalizar sus centros para asistir a sus compañeros.

Ayrton Costa (5): sufrió por momentos en la dupla central a los delanteros brasileños, que lograron encontrar los espacios para alcanzar el empate. Se hizo amonestar de forma innecesaria en una infracción lejos de su área que lo deja afuera del último partido de fase de grupos.

Lautaro Di Lollo (5): al igual que su compañero de zaga, no tuvo su mejor noche y por momentos sufrió los ataques de Cruzeiro.

Malcolm Braida (4): de mayor a menor, tuvo buenos minutos en el primer tiempo pero sufrió los ataques del cuadro brasileño en el complemento. Contribuyó con algunas escaladas en ataque por su sector.

Tomás Belmonte (4): discreto partido, no logró pesar en ataque. Se fue reemplazado tras la expulsión de Gerson por Exequiel Zeballos.

Tomás Aranda (6): volvió a mostrar desfachatez y soltura para gambetear y llevar peligro al arco rival.

Leandro Paredes (7): nuevamente trajo peligro al arco rival gracias a su pegada, con una gran asistencia a Merentiel en el gol y un tiro libre en el complemento que pasó cerca. Fue el encargado de mover la pelota de lado a lado buscando los espacios, sobre todo tras quedar con un hombre de más.

Milton Delgado (6): se asoció bien con Paredes, manejó los tiempos en el mediocampo y tuvo algún que otro disparo desde afuera del área.

Miguel Merentiel (7): figura de la noche para el 'Xeneize'. Gol para abrir el marcador en una pelota parada y una presencia constante en el área de Cruzeiro para molestar a los defensores, combinar con sus compañeros y generar peligro.

Milton Giménez (5): tuvo algunas intervenciones interesantes rebotando de espaldas pero no contó con la claridad necesaria para ponerse de frente al arco y resolver las jugadas.

Exequiel Zeballos (6): picante en sus minutos en cancha, generó varias ocasiones de peligro después de ingresar desde el banco de suplentes.

Ángel Romero (-): ingresó sobre el final por Milton Giménez. No tuvo mayores intervenciones en sus minutos en cancha.