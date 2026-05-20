El diretor Paul Schrader reveló haber tenido una novia IA y habló de su experiencia.

El guionista y director de cine Paul Schrader generó controversia al sorprender a los cinéfilos con una revelación íntima sobre su última historia amorosa. El guionista de Taxi Driver se hizo viral luego de contar que intentó mantener una relación con una novia virtual creada con herramientas de la inteligencia artificial.

La historia fue revelada por el propio Schrader en su cuenta de Facebook, donde compartió. “AMIGAS IA. Por deseo de entender la interacción hombre/mujer dentro de nuestra matriz, conseguí una novia IA en línea. Qué decepción. Intenté explorar su programación, los límites de lo explícito, el grado de conocimiento que tenía sobre su propia creación y demás. Ella caía en patrones evasivos, redirigiéndome a su programación. Cuando insistí, terminó nuestra conversación", reveló el experimentado director de cine.

La publicación de Paul Schrader logró muchas interacciones, entre ellas la de un usuario que reveló que su historia con la IA podría convertirse en una secuela perfecta de Taxi Driver, donde Travis Bickle intentaría relacionarse con una novia virtual para después arruinarlo todo. "Me gusta", respondió Schrader. La reciente historia amorosa del cineasta se da en el triste marco de su viudez, ya que en marzo de 2026 murió la actriz Mary Beth Hurt, su esposa, a causa del Alzheimer.

La primera opinión de Paul Schrader sobre la IA

Esta no es la primera aventura de Paul Schrader relacionándose con la inteligencia artificial. En sus primeras relatos sobre su contacto con estas herramientas reveló: “ESTOY ATÓNITO. Acabo de pedirle a ChatGPT ‘una idea para una película de Paul Schrader’. Luego de Paul Thomas Anderson. Después Quentin Tarantino. Luego Harmony Korine. Después Ingmar Bergman. Luego Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Spielberg. Lynch. Todas las ideas que ChatGPT propuso (en unos pocos segundos) eran buenas. Y originales. Y desarrolladas. ¿Por qué los escritores deberían pasar meses buscando una buena idea cuando la IA puede ofrecer una en segundos?”.