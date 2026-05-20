7 consejos de un gigante de la tecnología para prolongar la vida útil de tu laptop

El mantenimiento cotidiano es fundamental para que una notebook siga respondiendo bien.

El rendimiento de una laptop no depende solo del hardware. El polvo, el calor, las malas prácticas de carga y la acumulación de programas innecesarios pueden hacer que el equipo pierda velocidad mucho antes de lo esperado. Según ASUS, incorporar algunos hábitos simples desde el primer día puede extender la vida útil de la computadora y evitar fallas prematuras.

La marca asegura que el mantenimiento cotidiano es fundamental para que una notebook siga respondiendo bien en tareas de trabajo, estudio, gaming o creación de contenido. Desde la limpieza hasta las actualizaciones de software, hay varias acciones que ayudan a mantener el rendimiento estable con el paso del tiempo.

Limpieza y ventilación: dos puntos fundamentales

Uno de los problemas más comunes es la acumulación de polvo en el teclado y las rejillas de ventilación. Para limpiarla correctamente, ASUS recomienda usar aire comprimido en ráfagas cortas o un cepillo suave. En el caso de la pantalla, lo ideal es un paño de microfibra y productos específicos para dispositivos electrónicos, evitando aplicar líquidos directamente sobre el panel.

La ventilación también es clave. Usar la notebook sobre camas, almohadas o mantas bloquea la circulación de aire y provoca sobrecalentamiento. Lo más recomendable es apoyarla sobre superficies firmes y planas o utilizar un soporte que eleve la base. Además, guardar el equipo todavía caliente dentro de una mochila puede afectar los componentes internos.

Cómo cuidar la batería y evitar el desgaste prematuro

La batería es uno de los componentes que más sufre con el tiempo. Para prolongar su vida útil, ASUS aconseja evitar las descargas completas frecuentes y no dejar el equipo conectado al 100% de manera permanente.

Muchas notebooks actuales incorporan sistemas de gestión inteligente de energía. En el caso de ASUS, la aplicación MyASUS permite limitar la carga máxima al 80% o incluso al 60%, algo especialmente útil para quienes trabajan siempre enchufados.

Actualizaciones y archivos innecesarios: claves para mantener la velocidad

Otro error frecuente es ignorar las actualizaciones de sistema. En Windows 11, estas mejoras no solo agregan funciones nuevas, sino que también corrigen errores y solucionan vulnerabilidades de seguridad. Reiniciar la notebook cada algunos días ayuda a que esas actualizaciones se instalen correctamente.

La seguridad informática también forma parte del mantenimiento.

La lentitud también suele estar relacionada con archivos temporales y programas que siguen funcionando en segundo plano. Liberar espacio, eliminar aplicaciones que ya no se usan y mover archivos pesados a la nube o a un disco externo puede mejorar notablemente el rendimiento sin necesidad de cambiar hardware.

Seguridad digital y hábitos diarios

La seguridad informática también forma parte del mantenimiento. Descargar programas solo desde sitios oficiales, evitar abrir archivos desconocidos y mantener activas las herramientas de protección son medidas básicas para prevenir amenazas digitales.

ASUS también destaca pequeños hábitos cotidianos que muchas veces se pasan por alto: no acumular decenas de pestañas abiertas, cerrar aplicaciones innecesarias y apagar completamente la notebook cada algunos días. Aunque parecen detalles menores, ayudan a liberar memoria y reducir la carga del sistema con el tiempo.