Hot Sale 2026: 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en notebooks ASUS

Fuente: Notebook Check.

La propuesta cubre distintos perfiles de usuarios: desde quienes necesitan una notebook versátil para el día a día hasta quienes buscan potencia gamer. Además, en paralelo al Hot Sale, la marca extenderá precios especiales en Compra Gamer hasta el 24 de mayo con una selección más amplia de equipos de la línea TUF Gaming y ROG.

Los tres modelos en Mercado Libre

ASUS Vivobook 15 es la opción para quienes buscan rendimiento cotidiano con procesador AMD. Pensada para trabajar, estudiar, navegar y realizar videollamadas, su formato versátil la posiciona como una de las notebooks más equilibradas del catálogo de la marca en términos de precio y prestaciones.

ASUS Vivobook Go 15 apunta al mismo segmento, pero con procesador Intel. Liviana y funcional, está orientada a estudiantes y trabajadores que necesitan un equipo ágil para tareas cotidianas. Su pantalla de 15,6 pulgadas ofrece comodidad tanto para productividad como para entretenimiento.

ASUS TUF Gaming F15 es la propuesta gamer del Hot Sale en Mercado Libre. Con procesador Intel y gráficos NVIDIA GeForce RTX, está pensada para jugar, crear contenido y correr aplicaciones exigentes con fluidez y estabilidad. Es la opción para quienes buscan dar el salto a una notebook de mayor potencia.

La propuesta extendida en Compra Gamer

Del 11 al 24 de mayo, ASUS también sumará precios especiales en Compra Gamer con una selección más amplia orientada al gaming y la creación de contenido. Los modelos disponibles en ese canal incluyen la ASUS TUF Gaming A16, la TUF Gaming F16 y equipos de la línea ROG: la ROG Strix G16 y la ROG Strix Scar 18, esta última dirigida a usuarios que buscan máxima performance para gaming competitivo y tareas de alto rendimiento. También se suma la ASUS Vivobook 16 para quienes necesitan una pantalla más amplia en un equipo versátil.

Cómo aprovechar las ofertas

Todos los beneficios del Hot Sale están disponibles exclusivamente a través de la Tienda Oficial de ASUS en Mercado Libre. Las promociones de Compra Gamer están sujetas a stock y condiciones comerciales de esa tienda. Los precios vigentes y las cuotas disponibles se pueden consultar directamente en el sitio durante los días del evento.